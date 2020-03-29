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Türkiye’de şu an saat kaç? Saatler ileri alındı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 08:45 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok ülkesinde yaz saati uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alındı ancak sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de bir değişiklik olmadı. Türkiye'de bazı cep telefonları ve teknolojik saatler kendiliğinden saatleri ileri alınca vatandaşlar "saat kaç" sorusunu araştırmaya başladı. Telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak ileri atınca saat konusunda kafa karışıklığı yaşandı.

Türkiye’de şu an saat kaç? Saatler ileri alındı mı?

Dünyanın birçok ülkesinde 28 Mart Cumartesi günün 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece yaz saati uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alındı. Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Bu sabah birçok vatandaşın sorduğu ilk soru, saatler ileri mi alındı, geri mi alındı, saat kaç gibi sorular oldu.

SAATLER İLERİ ALINMIYOR

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

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