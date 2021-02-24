Türkiye'de tarakdiş şaşkınlığı! Kuzey ülkelerin su kuşu Konyaaltı Sahili'nde

Göçmen kuş türlerinin en önemli güzergahların olan Antalya'da, Türkiye'de ender görülen bir kuş türü tespit edildi. Hem Antalya hem de çevre illerden birçok kuş gözlemcisi, nadir görülen tarakdiş kuşunu fotoğraflamak için Konyaaltı sahiline geldi. İlk olarak geçen hafta cuma görülen tarakdişi görüntüleyen isimlerden kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, göçmen bir tür olan kuşun özel bir gagaya sahip olduğunu, gaganın tarak yapısında olması nedeniyle de ismini buradan aldığını kaydetti.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Gaga yapısı sayesinde suyun altına dalıp balıkları çok kolay avlayabildiğini anlatan Coşkun, "Aslında İngiltere, İsveç gibi kuzey ülkelerinde üreme gösteriyor. Ancak göç rotası Türkiye üzerinden geçmekte. Az da olsa ülkemizde görülen ender türlerden biri. Görüldüğünde de genelde çok açıkta, uzak mevkilerde olmasına rağmen kuş gözlemcilerini de şaşırtan bir şekilde Antalya Konyaaltı sahilinde ilk kez kıyıya çok yakın bir şekilde gözlemlendi. Bu sayede birçok kuş gözlemcisinin de ilgisini çekti. Çevre illerden de birçok arkadaşımız gelip görüntülerini kaydetti" dedi.