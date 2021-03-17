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Türkiye'de tek! Kadın radar polisi hıza geçit vermiyor

17.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de tek! Kadın radar polisi hıza geçit vermiyor

Türkiye'de tek başına çalışan tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Fatma Yılmaz, mesleğini özveriyle yerine getiriyor. Hız kurallarına uymayanları babası bile olsa ikaz ettiğini söyleyen Yılmaz, “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor. Radarda tamamen görüntü kaydıyla çalışıyoruz ve bunun geri dönüşü yok” diyerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 3 yıldır polis memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatma Yılmaz, 6 aylık radar eğitimini tamamlamasının ardından 2 ay önce gezici ve sabit radar görevine başladı. Kendisinden önce Türkiye’nin aktif olarak tek kadın gezici ve sabit radar görevini yapan polis memuru Zehra Büyükadam’ın görev değişikliğiyle birlikte tek kadın radar olarak kayıtlara geçen Yılmaz, kentin işlek arterlerinde resmi radar aracıyla her sabah mesaisine başlıyor. Sabit görevdeki uygulama noktasında dubaları yerleştiren Yılmaz, aracına döneceği sırada arkasını dahi araçlara dönmüyor. Yılmaz, sürüş anında ise bir an olsun gözünü radar cihazından ayırmıyor ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Yılmaz, hız sınırı aşanın da gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.

'MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

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6 ay önce eğitim aldıktan sonra son 2 aydır radar ekiplerinde görev yaptığını belirten Yılmaz, mesleğini canı gönülden sevdiğini dile getirdi. Gezici ve sabit radar olarak çalışmanın zorluklarına değinen Yılmaz, “Antalya’nın sıcağı ve klimayı kullanamıyor olmak bizim için bir zorluk. Araçların hızını ölçerken klima yanıltabiliyor. O yüzden kullanmıyoruz. Ancak mesleğimi çok sevdiğim için bu bana zorluk olarak gelmiyor” dedi.

'ERKEKLERİN ÜSLUBU DEĞİŞİYOR'

Sürücülerin kendisini görünce şaşkınlık yaşadığını aktaran Yılmaz, “Erkeklerle farklı diyaloglarımız oluyor. ‘Radara girdik mi? diye sormaya geldiklerinde bir bayan görünce önce bir şaşkınlık oluyor ama bunun yanı sıra üslup ve tavırlarında olumlu etki de görüyorum. Bu konuda duyarlılıklarından dolayı ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Ceza yazınca normalde çok sert bir tavırla karşılaşılabiliyor ama bir bayan olunca bu tavırları daha ılımlı oluyor. Yeri geliyor teşekkür ederek gittikleri oluyor. Kadın sürücülerde de 8 Mart’ta bir bayan sürücü radara girip girmediğini öğrenmek için aracımızın yanına geldi. Camı açınca bir bayanla karşılaşınca şaşırdı. Radara girdiğini, ceza işlemi uygulanacağını ve adresine gönderileceğini söyledik. Bayan gidip 15-20 dakika sonra elinde çiçeklerle geldi. Bir bayan görmüş olmaktan çok mutlu olduğundan bahsetti. Ben de çok mutlu oldum ve onur duydum” ifadelerini kullandı.

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'SELAM VERDİĞİMİZ PLAKASINI SÖYLÜYOR'

Yılmaz, bazı sürücülerin çeşitli torpil beklentilerinin de olduğunu belirterek, “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor. Ezberlememiz yönünde beklentileri oluyor. Öyle bir şey yok. Radarda tamamen kayıt. Görüntü kaydıyla çalışıyoruz ve bunun geri dönüşü yok. Plakalar ve hızlar çok net. Yeri geliyor babama da ‘Baba hız yapma bunun dönüşü yok' ikazında bulunuyorum” diye konuştu.

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'AFFI OLMAYAN BİZ DEĞİLİZ, HIZ'

Sürücülere hız konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, “Affı olmayan biz değiliz, hız. Keşke tüm vatandaşlarımız bizimle birlikte yaralanmalı ve ölümlü kazaları yerinde inceleyebilseler. O zaman bunu daha iyi anlayabileceklerinden eminim. Hız yaparken sevdiklerini göz önünde bulundursunlar. Onları asla unutmasınlar. Ne yazık ki sürücülerin tek korkusu maddi anlamda bir cezai işlemin olması. Bu çok üzücü bir durum aslında” diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

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