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  4. Türkiye'de tek! O da zehir saçıyor... Su öyle bir hale geldi ki "Bu suda yılan bile yaşamaz”

Türkiye'de tek! O da zehir saçıyor... Su öyle bir hale geldi ki "Bu suda yılan bile yaşamaz”

20.11.2024 10:38
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 10:38
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Amasya'da, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan Tersakan Çayı, kirlilik nedeniyle çevre halkına rahatsızlık veriyor. Çevre halkı, suyun "Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor” şeklinde tasvir ediyor. Kirlilik kaynaklı oluşan koku ve mikrop adeta zehir saçıyor.

Amasya'da, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan 'Tersakan Çayı', artık kirlilik nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, köprü üzerinde burunlarını tutarak bu kirliliği protesto etti ve sorunun çözülmesini talep etti.

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Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya il merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı'nda yağışların azalmasının etkisiyle su seviyesi tükenme noktasına geldi. Suluova bölgesinde çayı besleyen derelere aktarılan hayvansal atıklar, kanalizasyon ve fabrika atıklarının birikmesi kötü kokuya yol açtı.

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"BU SUDA YILAN BİLE YAŞAMAZ"

Çay yatağının Samsun Havza kısmının tertemizken, Suluova'dan Amasya il merkezine kadarki etabının kirlendiğini belirten Göllü Bağları Mahallesi sakinlerinden Ahmet Savaş, “Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor. Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz” dedi.

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UMUTLAR KIŞ YAĞIŞLARINDA

Çocukluk yıllarında yüzüp suyunu içtikleri Tersakan Çayı'nın bu durumuna çok üzüldüğünü belirten Feridun Sevinç, “Şimdi ise kokudan kıyısında bile durulmuyor. Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor” diye konuştu.

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Evlerinin balkonlarına bile çıkamadıklarına değinen Recep Kayar da umutlarını kış döneminde yağışların artmasına bağladıklarını anlattı.

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"BOĞAZKÖY MEVKİİNE ARITMA TESİSİ İSTİYORUZ"

Su yüzeyindeki kirliliğin Suluova'dan itibaren Tersakan Çayı'nın il merkezinde Yeşilırmak ile birleştiği alana kadar görüldüğünü aktaran Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise 10 yıldan fazladır karşı karşıya kaldıkları kötü kokunun Bahçeleriçi ve 55 Evler Mahallelerinde yaşayanları da olumsuz etkilediğini vurguladı. Suluova ilçesindeki fabrika atıklarının ve hayvansal atıkların burada birikmesinin kirliliğe yol açan etkenlerden olduğunu öne süren Çınarcı, çözüm olarak Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istediklerini söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Çay akarsu zehir
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