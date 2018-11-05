Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Tsunami deniz kıyısındaki ülkeleri etkileme potansiyeline sahip. Türkiye tsunamiden Japonya kadar yoğun bir şekilde etkilenmez ama yöneticisinden çocuğuna her bir bireye afetlerle nasıl yaşanması gerektiğini, güvenli yaşamın nasıl olması gerektiğini anlatmamız lazım" dedi.

Deniz veya okyanus tabanlarındaki deprem, meteor çarpması, volkan patlaması ya da büyük heyelanların yol açtığı, düşey yer değiştirmeler gibi tektonik olaylar sonucu oluşan tsunami dalgaları, kıyılara yaklaştıkça hızları ve yükseklikleri artarak kıyılarda büyük yıkıma ve can kaybına yol açabiliyor ve büyük ölçekli afetlere neden olabiliyor. Bu kapsamda tüm dünyayı etkileyen tsunami konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 5 Kasım'da gerçekleştirilen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen basın toplantısıyla ele alındı.

"DENİZ ŞEHRİ YUTTU, GÖRÜNTÜLER KIYAMET GİBİ"



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yurt dışındaki insanı yardımların yanı sıra afetler konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'nin tsunamiden Japonya kadar yoğun bir şekilde etkilenmeyeceğini ifade eden Güllüoğlu, buna rağmen tsunaminin deniz kıyısındaki ülkeleri bir şekilde etkileme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar 250 binden fazla insanın tsunamiden etkilendiğini aktaran Güllüoğlu, denizin şehri yuttuğunu, görüntülerin adeta kıyamet gibi olduğunu ifade etti.