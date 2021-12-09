Türkiye'de Twitter'ın 2021 özeti: En çok bunları konuştuk!

Artık 2021'i geride bırakmak için geri sayıma başlamış durumdayız. Aynı şekilde, yeni bir yılı karşılamak üzere hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çünkü yeni yıla oldukça az bir süre kaldı. Hal böyleyken, çeşitli kurumlar ve sosyal ağlar 2021'in özetini çıkarmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Google'ın Türkiye'nin 2021'deki arama trendlerini paylaştığını gördük. Şimdi ise benzer bir haber, Twitter'dan geldi.

2021'DE TWITTER'DA EN ÇOK NELER KONUŞULDU?

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'nin Twitter'daki 2021 özetini çıkardı. Buna göre Twitter, 2021 yılının Türkiye'de en çok konuşulan isimlerini, hashtag'lerini ve tweet'lerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA

Açıklamaya göre, Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda tweet'lerde en çok bahsedilen isim olarak da listelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise Twitter'daki öne çıkan isimlerden biri olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca takip etti. Bakan Koca'nın tweet'leri de 2021'de yoğun ilgi ile karşılaştı.

Yine pandemi döneminde öne çıkan isimlerden biri olan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da en çok konuşulan isimler olarak üst sıralarda yer buldu.

FUTBOL DÜNYASI DAMGA VURDU

Futbol dünyası, 2021'de Twitter'a damgasını vurdu desek sanırız yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Çünkü Twitter'da en çok konuşulan ilk 20 isim arasında futbol dünyasından Fenerbahçeli Mesut Özil ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'da en çok etkileşim alan ilk 5 hesap arasında ise Fenerbahçe (@fenerbahce) yer aldı.

Buna ek olarak, en çok retweet'lenen tweet'ler arasında da futbol dünyası öne çıktı. Öyle ki ilk 20 listesinde bulunan 14 tweet, futbol ve üç büyüklerle ile alakalıydı.

2021'de Türkiye'de en çok retweet'lenen tweet'ler arasında Fenerbahçe'nin Mesut Özil tweet'i birinci sıradayken, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın video içerikli şampiyonluk tweet'i ikinci sırada bulundu. En çok beğeni alan tweet'in ise Mesut Özil'e ait olduğu açıklandı.

OLİMPİYAT GURURU TWITTER'DAYDI

Türkiye'nin olimpiyat başarısı popüler mikroblog sitesine de yansıdı. Bizleri gururlandıran olimpiyatlardaki sporcularımız, Twitter'ın da Türkiye'deki 2021 listesine girmeyi başardı. Boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final paylaşımı en çok beğeni alan tweet'ler arasında üst sıralarda yer aldı. Yine Türkiye'ye altın madalya getiren Mete Gazoz'un paylaşımı da yoğun ilgi görenler arasındaydı.

Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. pic.twitter.com/DFGav5m4vw — Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021

ORMAN YANGINLARINA HASHTAG'LERLE DESTEK

2021 yılında yaşadığımız ve tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınları da Twitter'ın gündemindeydi. Twitter'da en çok kullanılan hashtag'ler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor hashtag'leri bulundu.

KORE POPU (K-POP) ÜST SIRALARDA

Son dönemde Türkiye'de özellikle dikkat çekici bir şekilde yükseliş gören Kore popu (K-Pop) da 2021'de Türkiye'de Twitter kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Zira, en çok konuşulan ve etkileşimde bulunulan isimlerin arasında Koreli pop grupları ve şarkıcılarını görmek mümkün. Bunların başında ise BTS (5. sırada) ve EXO (ilk 20'de) geliyor.

Son olarak, #Survivor2021 hashtag'inin de 2021'de en çok konuşulan hashtag'ler arasında yer olduğunu belirtelim.

Henüz 2022 yılına girmesek de, söz konusu listeler, daha şimdiden gelecek yıl Twitter'da konuşucağımız konuları merak etmeye başlamamıza neden oldu.

