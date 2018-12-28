HABER

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Ülkemizde tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların koruma altına alınması ve yapılan yenileme çalışmalarıyla turistik cazibe haline getirilen pek çok tarihi bölge UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Kültür Mirası Listesi'ndeki sayısını 10 yılda ikiye katlayan Türkiye, şimdilerde yerli-yabancı pek çok turistin ilgisini çekiyor.

Altı sene önce geçici listeye alınan Göbeklitepe’nin de daimi listeye alınması sonrası UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi. İşte listede yer alan diğer tarihi eser ve bölgeler...

İşte Türkiye'den UNESCO listesine giren yerler

Kapadokya ve Göreme Milli Park - Nevşehir (1985)
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas (1985)

İstanbul'un tarihi alanları (1985)

İstanbul'un tarihi alanları (1985)
Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı, İstanbul Kara Suları Koruma Alanı
Hattuşaş: Hitit Başkenti - Çorum (1986)
Nemrut Dağı - Adıyaman (1987)
Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988)
Ksanthos - Letoon Antalya - Muğla (1988)
Safranbolu Şehri - Karabük (1994)
Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998)
Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011)
Çatalhöyük ve Taş Devri Yerleşimi - Konya (2012)
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu (2014)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir (2014)
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
Efes Antik Kenti- İzmir (2015)
Ani Arkeolojik Alanı - Kars (2016)
Afrodisias - Aydın (2017)
Göbeklitepe Tapınağı - Şanlıurfa (2018)
Nevşehir'de bulunan Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985) ile Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988) hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi UNESCO Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.