Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Altı sene önce geçici listeye alınan Göbeklitepe’nin de daimi listeye alınması sonrası UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi. İşte listede yer alan diğer tarihi eser ve bölgeler...

Nevşehir'de bulunan Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985) ile Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988) hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştı.