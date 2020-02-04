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  4. Türkiye'de üretilip dünyaya dağıtılıyor! Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu

Türkiye'de üretilip dünyaya dağıtılıyor! Kauçuğun araç lastiğine yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kırşehir'de Kıbrıs Barış Harekatı sonrası devlet tarafından kurulan lastik fabrikası 2005 yılında özelleştirilmişti. Yapılan yeni yatırımlarla çeşitlilik sayısının arttığı fabrikada farklı işlemden geçirilen kauçuktan tam 2 bin 500 ayrı ebat ve 250'den fazla desende araç lastiği üretiliyor. İşte 2 milyon metrekare alana kurulu o lastik fabrikası...

Yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlanan fabrikada, otomobil, SUV, hafif ticari, kamyon, otobüs, iş makinesi ve uçak lastikleri yoğun bir emek harcanarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Kauçuğun lastiğe dönüşüm hikayesini AA muhabirine anlatan fabrikanın ürün geliştirme sorumlusu Doğaç Çağıl, kauçukla dolgu malzemelerinin 300'den fazla kimyasalla bir araya getirilmesiyle üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Fabrikaya gelen kauçukların ön işlemlerden geçirildikten sonra kullanım amaçlarına göre farklı özelliklere sahip karışımlar hazırlanmak üzere mikser ünitesine gittiğini belirten Çağıl, şu bilgileri verdi:

"Hazırlanmış bu karışım, ön şekillendirme ve lastiğe mukavemetini veren çelik, tel ve tekstil kord gibi güçlendirici malzemelerle kaplanır. Kaplama ve şekillendirme işlemleri sonucu hazırlanmış yarı mamul bileşenler, lastik imal makinesinde 90 ila 110 santigrat derecede bir araya getirilerek ham lastik elde edilir. Ham lastik, lastiğin özelliklerine göre farklı sürelerde 150 santigrat derecenin üstünde sıcaklık ve basınçlı preslerde şekillendirilir ve pişirilir. Pişme işleminden sonra son halini alan lastikler inspektörler tarafından incelenerek onayı verildikten sonra son kullanıcıya ulaştırılmak üzere sevk edilir."

'TÜRKİYE'NİN TEK LASTİK TEST PİSTİNE SAHİBİZ'

Çağıl, üretimin her aşamasında kalite kontrolü yaptıklarına işaret ederek, "Üretimimizi tamamen yerli bilgi ve birikimimizle, yabancı bir kuruluşa bağlı olmaksızın kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Türkiye'nin tek lastik test pistine sahibiz. Yol tutuşuna, ses dönüşümlerine, fren mesafesine, yüksek performanslı araçlardaki ölçümlere kadar tüm testleri yapmaktayız." dedi.

Fabrikada 2 bin 500 ayrı ebatta 250'den fazla desende lastik ürettiklerini anlatan Çağıl, ABD'den Avustralya'ya, Afrika'dan Sibirya'ya kadar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kauçuk Kırşehir lastik Araç lastiği

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