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Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

19.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop’ta vaka artışının önüne geçebilmek için Durağan ilçesinde fiziksel mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı.

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye’de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop’ta vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.

Sinop’un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fiziksel mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçede vaka artışı nedeniyle cadde, park ve sokaklardaki oturma bankları kaldırılmasına karar verdi.

Banklar belediye ekiplerince kaldırılarak götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sinop

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