Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' mesajı, katil şarkıcı, Akşener'le ilgili iddialara yalanlama...

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BAKAN NEBATİ'DEN 'ALTIN' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "21 Kasım 2022’de devreye aldığımız 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikalarına bireysel yatırımcılarımız büyük bir ilgi gösterdi. Bu teveccühün ardından bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'DEN MERAL AKŞENER İDDİALARINA YALANLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ciddi problemi olmayan Akşener bir gün sonra taburcu olmuştu. Akşener'in Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlandığı iddiası gündemdeki yerini korurken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN EYT MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik EYT düzenlemesinin Meclise ne zaman geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. " Şubat, en geç mart ayında çözüme ulaşılmış olacak" ifadelerini kullanarak tarih veren Çelik, "Seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN EYT ÇIKIŞI

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi için milyonların gözü Ankara'dan gelecek habere çevrildi. Yasa için Meclis'in adımı beklenirken CHP kanadından flaş bir açıklama geldi. Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar bu sorunu çözelim" dedi.

KATİL ŞARKICI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan Semih Sevgi'yi eski sevgilisi, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü belirlenmişti. Çiftçi emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çiftçi'nin ifadesinde, "Sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.

SİNAN SARDOĞAN'LA İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki kayıp Arife Gökçe olayında şüpheleri üzerine çeken Sinan Sardoğan gündem olmuştu. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan'ın sözleri ve yaptıkları çok konuşulmuştu. Sinan, küçük çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Sosyal medyada ise Sinan'ın cezaevinde intihar ettiği paylaşımları yapıldı. Son olarak "Sinan intihar mı etti?" iddiları yalanlandı.



