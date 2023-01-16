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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' mesajı, katil şarkıcı, Akşener'le ilgili iddialara yalanlama...

16.01.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Bakan Nebati'den 'altın sertifikası' açıklaması, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT tarihiyle ilgili mesaj, İYİ Parti'den Meral Akşener'le ilgili iddialara yalanlama, CHP'den EYT açıklaması, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin itirafı, Sinan Sardoğan'la ilgili yeni gelişme...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? AK Parti'den 'EYT' mesajı, katil şarkıcı, Akşener'le ilgili iddialara yalanlama...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

BAKAN NEBATİ'DEN 'ALTIN' AÇIKLAMASI

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "21 Kasım 2022’de devreye aldığımız 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikalarına bireysel yatırımcılarımız büyük bir ilgi gösterdi. Bu teveccühün ardından bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz" dedi.

Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor Darphane'den 'ikinci altın' adımı! Bakan Nebati duyurdu, bugün başlıyor

İYİ PARTİ'DEN MERAL AKŞENER İDDİALARINA YALANLAMA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ciddi problemi olmayan Akşener bir gün sonra taburcu olmuştu. Akşener'in Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlandığı iddiası gündemdeki yerini korurken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ'DEN EYT MESAJI

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik EYT düzenlemesinin Meclise ne zaman geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. " Şubat, en geç mart ayında çözüme ulaşılmış olacak" ifadelerini kullanarak tarih veren Çelik, "Seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.

EYT için o tarihi işaret etti! "Söz konusu değil" EYT için o tarihi işaret etti! "Söz konusu değil"

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN EYT ÇIKIŞI

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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi için milyonların gözü Ankara'dan gelecek habere çevrildi. Yasa için Meclis'in adımı beklenirken CHP kanadından flaş bir açıklama geldi. Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar bu sorunu çözelim" dedi.

EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar... EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...

KATİL ŞARKICI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

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Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan Semih Sevgi'yi eski sevgilisi, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü belirlenmişti. Çiftçi emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çiftçi'nin ifadesinde, "Sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

SİNAN SARDOĞAN'LA İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki kayıp Arife Gökçe olayında şüpheleri üzerine çeken Sinan Sardoğan gündem olmuştu. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan'ın sözleri ve yaptıkları çok konuşulmuştu. Sinan, küçük çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı. Sosyal medyada ise Sinan'ın cezaevinde intihar ettiği paylaşımları yapıldı. Son olarak "Sinan intihar mı etti?" iddiları yalanlandı.

EYT için o tarihi işaret etti! "Söz konusu değil" EYT için o tarihi işaret etti! "Söz konusu değil"


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