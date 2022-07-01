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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret zammı, artan vakalar, sigaraya zam, Ozan Tufan, Mabel Matiz...

01.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Türkiye ve dünya neleri konuştu, hangi gelişmeler yaşandı? Günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Asgari ücret zammı, artan vakalar, sigaraya zam, Ozan Tufan, Mabel Matiz...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret zammı, artan vakalar, sigaraya zam, Ozan Tufan, Mabel Matiz...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLDU

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Milyonların beklediği asgari ücrete gelen zam belli oldu. Çalışmalarını tamamlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ek zam için önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Alınan kararı açıklamak için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yüzde 30'luk zamla, yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA: Türkiye'nin beklediği asgari ücret zammı resmen açıklandı! Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret 5.500 TL olduTürkiye'nin beklediği asgari ücret zammı resmen açıklandı! Temmuz zammıyla birlikte asgari ücret 5.500 TL oldu

DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: VAKALAR ÜÇE KATLANDI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü duyurmuştu. Maymun Çiçeği hastalığına ilişkin bir açıklama da bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'dan geldi. Kluge son iki haftada vaka sayılarının üçe katlandığını duyurdu.

Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"

SİGARAYA BİR ZAM DAHA!

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Yıl başından bu yana 8 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 1 Temmuz sigara fiyatları...Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 1 Temmuz sigara fiyatları...

OZAN TUFAN RESMEN HULL CİTY'DE!

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Milli oyuncu aylar önce yapılan açıklamada Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmış ve yeni sezonun planlanmasında düşünülmediği kendisine iletilmişti.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Ozan Tufan resmen Hull City'de!Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Ozan Tufan resmen Hull City'de!

ENDONEZYALI ADAMIN CANSIZ BEDENİ, DEV TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKARILDI

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Endonezya’nın Batı Papua eyaletindeki Teluk Bintuni bölgesinde yaşayan Yeniman Bernard isimli bir inşaat işçisinin cansız bedeni, 13 metre uzunluğundaki devasa timsahın midesinden çıkartıldı. Yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Endonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştüEndonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

MABEL MATİZ YENİ ŞARKISIYLA TARTIŞMA YARATTI!

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Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' müzikseverlerle buluştu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı, Mabel Matiz hayranlarını ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcı Matiz'e 'Gerçek sanatçı' yorumu yaparken kimisi de klipte LGBT vurgusu olması nedeniyle sanatçıyı eleştirdi.

Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'Mabel Matiz yeni şarkısıyla tartışma yarattı! 'Yasak elmandım, al ve dişle'


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