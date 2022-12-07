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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücrette ilk toplantı, 2023 poşet fiyatları, Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı...

07.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı öncesi ve sonrasında yapılan açıklamalar, marketlerde satılan poşet fiyatları, Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6 yaşındaki çocuğun istismar davasına müdahil olması, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu, zincir marketler, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili yeni gelişme...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücrette ilk toplantı, 2023 poşet fiyatları, Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. İlk toplantının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretle ilgili, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi. Toplantısı öncesinde ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.

Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...' Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...'

ÖZTÜRK YILMAZ'A BIÇAKLI SALDIRI

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırganın Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandığı bildirildi.

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

POŞET FİYATLARI AYNI KALDI

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

2023 market poşet fiyatı belli oldu 2023 market poşet fiyatı belli oldu

İSTİSMAR DAVASINA BAKANLIK DAHİL OLDU

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H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına Bakanlıktan açıklama 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına Bakanlıktan açıklama

5 ZİNCİR MARKET DAHA MÜHÜRLENDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘farklı bir uygulama olacak’ sözleri sonrası zincir marketlerin fahiş fiyat artışlarına hükümet ‘dur’ diyecek yeni hamleyi bu sabah attı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yapılan denetimler sonrası 5 market daha mühürlenirken, şehirde son bir haftada kapatılan marketlerin sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler… Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

ABD'DEN F-16 KARARI

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F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin ABD'den F-16 ve yeni modernizasyon kiti alma talebi vardı. Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına son hali verildi. ABD Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler yasa tasarısından çıkarıldı.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

TÜRKİYE'YE GELEN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

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Fas'tan Türkiye'ye uçan bir uçakta hamile bir kadın iddiaya göre suyunun geldiğini iddia ederek acil iniş istedi. Uçak Barselona'daki El Prat Havalimanına acil iniş yaptı. Uçaktan aralarında göçmen olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 28 yolcu kaçtı. Polis, hamile kadın dahil olmak üzere kaçan yolcuların yarısını yakaladı. İspanya hükümeti, kadının hastaneye kaldırıldığını ve doğum yapmadığını duyurdu.

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

İYİ PARTİLİ ÖRS YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

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TBMM'de dün bütçe görüşmelerinde AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etmişti. AK Partili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan ve kalbi duran İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Örs'ün bugün yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise yumruklu saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı! İlk fotoğraf geldi Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı! İlk fotoğraf geldi

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asgari ücret

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