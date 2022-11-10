Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü, 'belediyede rüşvet' iddialarında gelişme, Milli Takım'ın aday kadrosu...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE ATA'SINI ANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Dolmabahçe'de bir gencin saat 09.05'te yere oturarak hüngür hüngür ağladığı anlar kameralara yansıdı.

SINIFTA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde, sınıfın içerisinde öğretmenin öğrencisine 'sen kimsin lan' diye bağırarak boğazından tuttuğu görüldü. Öğrencisini darp eden öğretmen için İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı. Öte yandan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir öğretmen, kopya çeken öğrencisini okul yönetimine bildirmesinin ardından, öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. O anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE "RÜŞVET" GÖRÜNTÜLERİ SONRASI GÖREVLİ KOVULDU

Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü S. Ö.'nün odadaki kişilerle konuşması sırasında aldığı bir tomar parayı çekmecesine koyduğu anlara ilişkin video tartışma yarattı. Ataşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparak S. Ö.'nün görevden alındığını duyurdu. İddialarla ilgili çok yönlü soruşturma da başlatıldı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Enflasyon verisinin ardından dolar endeksi sert düşüş yaşadı ve 109,61 seviyesine geriledi. Öte yandan veri sonrası altının ons fiyatı ise 1749 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatı da 1041 liraya yükselerek ile 3 ayın zirvesini gördü.

BAKAN NEBATİ'DEN 'ÖTV İNDİRİMİ' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.