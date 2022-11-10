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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü, 'belediyede rüşvet' iddialarında gelişme, Milli Takım'ın aday kadrosu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü, 'belediyede rüşvet' iddialarında gelişme, Milli Takım'ın aday kadrosu...

10.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde Türkiye'de anma törenleri, Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye şiddet, Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarının ardından yeni gelişme, A Milli Takımın aday kadrosu, ABD'de enflasyon rakamları, Bakan Nebati'den ÖTV indirimi açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü, 'belediyede rüşvet' iddialarında gelişme, Milli Takım'ın aday kadrosu...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE ATA'SINI ANDI

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Dolmabahçe'de bir gencin saat 09.05'te yere oturarak hüngür hüngür ağladığı anlar kameralara yansıdı.

Tüm yurtta hayat durdu! 09.05'te yere oturarak hüngür hüngür ağladı Tüm yurtta hayat durdu! 09.05'te yere oturarak hüngür hüngür ağladı

SINIFTA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde, sınıfın içerisinde öğretmenin öğrencisine 'sen kimsin lan' diye bağırarak boğazından tuttuğu görüldü. Öğrencisini darp eden öğretmen için İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı. Öte yandan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir öğretmen, kopya çeken öğrencisini okul yönetimine bildirmesinin ardından, öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. O anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan' Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'

ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE "RÜŞVET" GÖRÜNTÜLERİ SONRASI GÖREVLİ KOVULDU

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Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü S. Ö.'nün odadaki kişilerle konuşması sırasında aldığı bir tomar parayı çekmecesine koyduğu anlara ilişkin video tartışma yarattı. Ataşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparak S. Ö.'nün görevden alındığını duyurdu. İddialarla ilgili çok yönlü soruşturma da başlatıldı.

Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı! Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

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A Milli Takımımızın, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz!

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

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ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Enflasyon verisinin ardından dolar endeksi sert düşüş yaşadı ve 109,61 seviyesine geriledi. Öte yandan veri sonrası altının ons fiyatı ise 1749 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatı da 1041 liraya yükselerek ile 3 ayın zirvesini gördü.

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi? Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

BAKAN NEBATİ'DEN 'ÖTV İNDİRİMİ' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

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Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi Son dakika: Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi

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Mustafa Kemal Atatürk EYT milli takım aday kadrosu

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