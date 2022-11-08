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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bahçeli'nin açıklaması, Cihan Kolivar'ın gözaltına alınması, Bakanlıktan toplatılan ürünler hakkında açıklama...

08.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti-HDP görüşmesine ilişkin ilk değerlendirme, Cihan Kolivar'ın gözaltına alınması, Tarım ve Orman Bakanlığından toplatılan baharat ürünleri hakkında açıklama, Çin'den korkutan 'savaş' açıklaması, Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bahçeli'nin açıklaması, Cihan Kolivar'ın gözaltına alınması, Bakanlıktan toplatılan ürünler hakkında açıklama...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN-KRISTERSSON TOPLANTISI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'le ikili ilişkilere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereyim Bülent Keneş, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz." diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile kameraların karşısında! O teröristin ismini verdi... 'Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor' Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile kameraların karşısında! O teröristin ismini verdi... 'Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor'

BAHÇELİ'DEN AK PARTİ-HDP GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN İLK YORUM

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AK Parti-HDP görüşmesinin ardından ortaya atılan 'erken seçim' iddiaları siyasetin gündemini hareketlendirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli merakla beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Bahçeli, AK Parti'nin HDP'yi ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde "AK Parti heyetinin Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Görüşüldüğüne değil, demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Bahçeli, "Seçim tarihi konusunda bir açıklamanız olur mu?" sorusuna ise "7 ay olduğunu söylüyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

CİHAN KOLİVAR GÖZALTINA ALINDI

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Dün katıldığı canlı yayında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı. Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" sözleriyle tepki göstermişti.

Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tartışma yaratan Cihan Kolivar gözaltına alındı Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tartışma yaratan Cihan Kolivar gözaltına alındı

BAKANLIKTAN TOPLATILAN ÜRÜNLER HAKKINDA AÇIKLAMA

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Arifoğlu markasına ait, Singapur'a ihraç edilen bazı baharat ürünlerinde kanserojen renklendirici katkı maddesi tespit edildiği açıklamasının ardından Singapur'da ürünler toplatılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da bugün Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bakanlığın açıklamasında firma hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili parti-seri nolu ürünlerin piyasadan toplatıldığı belirtildi.

Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı Dikkat! Bakanlık duyurdu: O ürünler toplatıldı

ÇİN'DEN "SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ" AÇIKLAMASI

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Yeni bir savaşın patlak verme olasılığı tüm dünyayı tedirgin etti. Çin'den gelen son açıklama ise ihtimalleri daha da güçlendirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ordusunun savaşa hazırlanacağını duyurdu. Devlet televizyonu CCTV'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "Çin, herhangi bir savaş için ordusunun eğitimini ve hazırlıklarını kapsamlı şekilde güçlendirecek" açıklamasına yer verildi. Xi'nin ayrıca "Çin'in güvenliği giderek belirsizleşiyor ve istikrarsızlaşıyor" dediği belirtildi.

Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz" Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"

KLEOPATRA'NIN KAYIP MEZARINA GİDEN MEZAR BULUNDU

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Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Taposiris Magna Tapınağı’nda yapılan arkeolojik kazılarda büyük bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın kayıp mezarına ulaştığı tahmin edilen bir yer altı tüneli keşfetti. 2 bin yıldan daha eski olan bin 300 metre uzunluğundaki tünelin, yerin 13 metre altında bulunduğu belirtildi. Kazı çalışmalarının başındaki isim olan Arkeolog Kathleen Martinez, "Mezarı ortaya çıkarırsak 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak” dedi.

Mısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulundu Mısır’da büyük keşif! Kleopatra'nın kayıp mezarına giden tünel bulundu

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Çin Devlet Bahçeli Kleopatra baharat ekmek

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