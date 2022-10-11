Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tepkisi, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, NATO'dan Putin açıklaması...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET İDDİALARINA TEPKİ

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "asgari ücretin 9 bin TL olacağı" iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi. Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM

Osmaniye, Adana, Hatay ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar deprem paniği yaşadı. AFAD, depremin merkez üssünün Osmaniye olduğunu açıklarken şiddetini de 5.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili Sağlık Bakanı Koca, AFAD ve Osmaniye Valisi Yılmaz'dan açıklamalar geldi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden, bir süre bağımsız milletvekili olarak kalan Mehmet Ali Çelebi'nin Millet İttifakı'na ardı sıra tepkileri üzerine AK Parti'ye katılacağı iddiaları güç kazanmıştı. Çelebi bugün AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" açıklamasında bulundu. Çelebi'ye rozetini yarın Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜNEL AÇILIŞI

Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri hizmete açıldı. Tünelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu" dedi.

KENAN SOFUOĞLU ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Sosyal medyada paylaşılan olumsuz yorumlara tepki gösteren Sofuoğlu, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" paylaşımında bulundu. Sofuoğlu ayrıca "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN PUTİN AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı dünyada büyük bir gündem yaratmış ve savaşın seyrinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Putin Ukrayna'da başarısız oluyor" diyen Stoltenberg, "Seferberlik ilanı savaşın istediği gibi gitmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu. Stoltenberg "Putin nükleer silah kullanır mı?" sorusuna ise "Rusya’nın nükleer gücünü takipteyiz, herhangi bir değişiklik yok. Putin’in nükleer tehditleri sorumsuzca" şeklinde yanıt verdi.



