HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tepkisi, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, NATO'dan Putin açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tepkisi, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, NATO'dan Putin açıklaması...

11.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'asgari ücret' iddialarına tepki, Osmaniye'de korkutan deprem, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan tüneller, Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere sert yanıt, NATO'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' tepkisi, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, NATO'dan Putin açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET İDDİALARINA TEPKİ

thumbs_b_c_a8cca50fb964a28a58b6ef8c0259cec6

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "asgari ücretin 9 bin TL olacağı" iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi. Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili 'loto' tepkisi! '9 bin lira olacak' iddiasına yanıt verdiSON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili 'loto' tepkisi! '9 bin lira olacak' iddiasına yanıt verdi

OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM

deprem

Osmaniye, Adana, Hatay ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar deprem paniği yaşadı. AFAD, depremin merkez üssünün Osmaniye olduğunu açıklarken şiddetini de 5.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili Sağlık Bakanı Koca, AFAD ve Osmaniye Valisi Yılmaz'dan açıklamalar geldi.

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI

2

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden, bir süre bağımsız milletvekili olarak kalan Mehmet Ali Çelebi'nin Millet İttifakı'na ardı sıra tepkileri üzerine AK Parti'ye katılacağı iddiaları güç kazanmıştı. Çelebi bugün AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" açıklamasında bulundu. Çelebi'ye rozetini yarın Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

İddialar doğru çıktı! Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu: Şükranlarımı sunuyorumİddialar doğru çıktı! Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu: Şükranlarımı sunuyorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜNEL AÇILIŞI

3

Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri hizmete açıldı. Tünelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu" dedi.

50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Açılışı Erdoğan yaptı: Assos ve Troya Tünelleri...50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Açılışı Erdoğan yaptı: Assos ve Troya Tünelleri...

KENAN SOFUOĞLU ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

1

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Sosyal medyada paylaşılan olumsuz yorumlara tepki gösteren Sofuoğlu, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" paylaşımında bulundu. Sofuoğlu ayrıca "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirmişti! Yorumlara ateş püskürdüKenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirmişti! Yorumlara ateş püskürdü

NATO'DAN PUTİN AÇIKLAMASI

4

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı dünyada büyük bir gündem yaratmış ve savaşın seyrinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Putin Ukrayna'da başarısız oluyor" diyen Stoltenberg, "Seferberlik ilanı savaşın istediği gibi gitmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu. Stoltenberg "Putin nükleer silah kullanır mı?" sorusuna ise "Rusya’nın nükleer gücünü takipteyiz, herhangi bir değişiklik yok. Putin’in nükleer tehditleri sorumsuzca" şeklinde yanıt verdi.

Son Dakika: "Putin'in nükleer tehditleri..." Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısının ardından NATO'dan çarpıcı sözler: Başka çaresi kalmadıSon Dakika: "Putin'in nükleer tehditleri..." Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısının ardından NATO'dan çarpıcı sözler: Başka çaresi kalmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine istek şarkı, yine dehşet... Onur Şener cinayetini akıllara getirdi! Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar "Biz sana mı vurduk?"Yine istek şarkı, yine dehşet... Onur Şener cinayetini akıllara getirdi! Müzisyenin yüzünde şişe kırdılar "Biz sana mı vurduk?"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...
Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.