Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı, ucuz konut projesine başvuru koşulları, Ardan Turan'dan futbola veda...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A: BU BİR UYARIDIR

Komşu Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'deki taciz ve provokasyonlarını artırırken Türkiye'den de sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü konuşmasında Yunanistan'ı uyardı. "Biz Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

UCUZ KONUT PROJESİNE BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması beklenirken projeye başvuru koşulları belli oldu. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlardan yararlanmak isteyenlerin tapuda kayıtlı konutları olmaması gerektiği belirtildi. Öte yandan başvuranların yaş, maaş durumu, arsa sahipliği gibi ölçütler üzerinden değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

ARDA TURAN'DAN FUTBOLA VEDA

Türk futbol tarihinin önde gelen isimlerinden Arda Turan, futbolculuk kariyerini noktaladı. Galatasaray'ın altyapısında başladığı kariyerinde son olarak yine sarı-kırmızılı formayı terleten Turan, vedasını eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalından paylaştığı 'Arda'nın Vedası' adlı video ile duyurdu. Turan'ın videonun son kısmında teknik direktörlük sinyalleri verdiği sözler dikkatlerden kaçmadı.

KRALİÇE ELIZABETH'İN CENAZESİNE KATILIM KOŞULLARI

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından cenaze töreninde uygulanacak protokoller de açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "programlar el verirse katılmayı düşündüğünü" dile getirdiği cenaze törenine dünyadan birçok liderin gelmesi beklenirken liderlerden özel jet, uçak ve helikopterle gelmemeleri istendi, ayrıca cenaze alanına özel araçlarla değil, otobüsle gidileceği belirtildi. Cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar kısa sürede dünyanın gündemine girdi.

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI

Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bir konserinde İmam Hatip Liseliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tutuklanmıştı. Olay Türkiye'nin gündeminde günlerce kalırken Gülşen 4 gün sonra ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmış, ev hapsi kararına avukatlarının itiraz ettiği kabul edilmemişti. Son olarak Gülşen'in ev hapsinin kaldırıldığı, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.



