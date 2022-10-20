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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Binali Yıldırım'ın trafik kazası, faiz kararı, kimyasal silah iddialarına yanıt, Liz Truss'ın istifası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Binali Yıldırım'ın trafik kazası, faiz kararı, kimyasal silah iddialarına yanıt, Liz Truss'ın istifası...

20.10.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Binali Yıldırım'ın trafik kazası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifası, eski futbolcu Zafer Biryol'un yakalanması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Binali Yıldırım'ın trafik kazası, faiz kararı, kimyasal silah iddialarına yanıt, Liz Truss'ın istifası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

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Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’daydı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazada araçta Binali Yıldırım ile beraber koruması ve milletvekili Şamil Ayrım’ın da olduğu öğrenildi.

Son dakika: Son başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiyi Bakan Koca paylaştıSon dakika: Son başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiyi Bakan Koca paylaştı

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl sonunda tek hane sinyalinin ardından, ekonomistlerin beklentileri de faiz indiriminin devam edeceği yönünde olmuştu. Bu ay içinse politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesi bekleniyordu. Merkez Bankası politika faizini bu ay da 150 baz puan indirerek yüzde 10,5 seviyesine çekti.

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ŞEBNEM KORUR FİNCANCI HAKKINDA SORUŞTURMA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Tabibler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, bugün PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

AHMET EŞREF FAKIBABA, İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR

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Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve vekillikten istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fakıbaba, "AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı milletime saygılarımla arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yanan Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçeceği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Fakıbaba'nın çarşamba günü gerçekleşecek olan İYİ Parti'nin grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından parti rozeti takılarak, İYİ Parti'ye katılacağını aktarıldı.

SON DAKİKA | Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor! AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etmişti, rozetini Meral Akşener takacakSON DAKİKA | Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor! AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etmişti, rozetini Meral Akşener takacak

LİZ TRUSS İSTİFA ETTİ

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İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Eylül ayı başında göreve gelen Truss, 45 gün sonra istifa etmiş oldu. Liz Truss için tehlike çanları bu hafta başında adeta pik yapmıştı. Henüz 1,5 ay önce göreve başlayan Truss'ın sayılı günleri olduğunu öne sürülüyordu. İngiltere'nin saygın dergisi The Economist, Liz Truss'a 'Bayan Buzdağı' şeklinde hitap etti ve kariyerinin 'bir marulun raf ömrüne' sahip olduğunu belirtmişti. Buna karşılık diğer bir yayın kuruluşu olan Daily Star da canlı yayın başlatarak hanginin daha önce 'bozulacağını' izleyiciyle paylaşmaya başladı. 35 gün içinde Truss'un görevden ayrılacağına dair bahislerin oranı 6-1 olmuştu.

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ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL FETÖ'DEN YAKALANDI

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İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'un yakalanması için başlattıkları çalışmalarda, şüphelinin Büyükçekmece'de saklandığını belirledi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

SON DAKİKA | FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Eski futbolcu Zafer Biryol yakalandıSON DAKİKA | FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı


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