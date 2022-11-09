Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bursa'da feci yangın, kuduza yakalanan çocuktan acı haber, ekmeğe zam iddiasına açıklama...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BURSA'DA YANGINDA FECİ TABLO

Türkiye güne Bursa'dan gelen acı haberle uyandı. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda, soba kaynaklı olduğu bildirilen bir yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" derken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler" açıklamasını yaptı. Suriye’nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa’ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.

KUDUZA YAKALANAN ÇOCUKTAN ACI HABER

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den acı haber geldi. Sevk edildiği Ankara’da kuduz teşhisi konulan ve tedavi altına alınan küçük Mustafa'nın öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

CİHAN KOLİVAR TUTUKLANDI

Katıldığı bir televizyon programında, ekmek üzerinden yaptığı açıklama ile gündeme oturan İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Kolivar'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." sözleriyle ilgili savunmasında Kolivar, "Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır" dedi.

EKMEK 7.5 TL OLACAK İDDİASINA YANIT GELDİ

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan, iddiayla ilgili açıklama geldi. Balcı, iddiaya yanıt olarak "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" dedi.

DEVRE ARASINDA ZAJC TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer istiyor. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc liste başında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırması beklenen Zajc ile ilgilenen Beşiktaş'ta devre arasında bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Miha Zajc'ı Fenerbahçe'nin devre arasında bedavaya bırakması gündemde. Menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.