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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bursa'da feci yangın, kuduza yakalanan çocuktan acı haber, ekmeğe zam iddiasına açıklama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bursa'da feci yangın, kuduza yakalanan çocuktan acı haber, ekmeğe zam iddiasına açıklama...

09.11.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangın, kuduza yakalanan çocuktan kahreden haber, canlı yayındaki sözleriyle tepki toplayan Kolivar'ın tutuklanması, 'İstanbul'da ekmek 7,5 TL olacak' iddiasına açıklama, devre arasında Miha Zajc transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bursa'da feci yangın, kuduza yakalanan çocuktan acı haber, ekmeğe zam iddiasına açıklama...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BURSA'DA YANGINDA FECİ TABLO

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Türkiye güne Bursa'dan gelen acı haberle uyandı. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bir apartmanda, soba kaynaklı olduğu bildirilen bir yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu bir anne ve 8 çocuk yaşamını yitirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" derken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar, muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler" açıklamasını yaptı. Suriye’nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa’ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.

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KUDUZA YAKALANAN ÇOCUKTAN ACI HABER

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den acı haber geldi. Sevk edildiği Ankara’da kuduz teşhisi konulan ve tedavi altına alınan küçük Mustafa'nın öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

CİHAN KOLİVAR TUTUKLANDI

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Katıldığı bir televizyon programında, ekmek üzerinden yaptığı açıklama ile gündeme oturan İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Kolivar'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." sözleriyle ilgili savunmasında Kolivar, "Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır" dedi.

"Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı "Ekmek" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı

EKMEK 7.5 TL OLACAK İDDİASINA YANIT GELDİ

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İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan, iddiayla ilgili açıklama geldi. Balcı, iddiaya yanıt olarak "Ekmekte 7.5 lira gibi bir rakam Aralık'ta da gündemde değil ocakta da gündemde olmayacak" dedi.

Ekmek 7.5 lira mı olacak? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı Ekmek 7.5 lira mı olacak? Fırıncılar Odası Başkanı açıkladı

DEVRE ARASINDA ZAJC TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer istiyor. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc liste başında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırması beklenen Zajc ile ilgilenen Beşiktaş'ta devre arasında bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Miha Zajc'ı Fenerbahçe'nin devre arasında bedavaya bırakması gündemde. Menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor! Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor!

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