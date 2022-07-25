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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Çöp ev' olayında yeni ayrıntılar, motorin indirimi, DEVA ve Gelecek Partileri arasında gerginlik

25.07.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Türkiye'yi dehşete düşüren, Bursa'daki 'çöp ev' olayında yeni gelişmeler ve ayrıntılar, motorin indirimi, DEVA ve Gelecek partili isimlerin yaşadığı tartışma, Fenerbahçe'den Boupendza adımı, imam Konakçı'nın sözleri...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Çöp ev' olayında yeni ayrıntılar, motorin indirimi, DEVA ve Gelecek Partileri arasında gerginlik

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

'ÇÖP EV' DEHŞETİNDE YENİ GELİŞMELER

Türkiye'nin konuştuğu çöp ev ve evde bulunan 9 yaşındaki C. M. A.'ya ilişkin yeni gelişmeler yaşanırken çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı. Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe dönüştüren ve C. M. A.'yı 1 yıl boyunca burada kilitli tutan ve "Kaçmasın diye kilitledim" açıklamasında bulunan Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşındaki kendi çocuğunu da kaçırdığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kamuran Pınar A.'nın kızının Bursa'da koruma altına alındığı bildirildi. Çocuğun bulunduğu evde duvarda yazılı olan farklı dildeki notların da kim tarafından yazıldığı ve yazılma sebebi anlaşıldı. 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler gelirken ve son hali paylaşılırken teyze Kamuran Pınar A. tutuklandı.

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Son Dakika: Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Türkiye'nin konuştuğu Bursa'daki çöp ev dramında şok detay... Çocuğun teyzesi tutuklandıSon Dakika: Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Türkiye'nin konuştuğu Bursa'daki çöp ev dramında şok detay... Çocuğun teyzesi tutuklandı

MOTORİNE İNDİRİM

Otomobil sahiplerinin beklediği haber geldi. Fiyatı 30 TL'ye kadar yükselen motorine indirim geliyor. Yarından itibaren uygulanacak 92 kuruşluk indirimin ardından, halihazırda 25.38 TL'den satılan motorinin fiyatı İstanbul'da 24.46 TL'ye inecek.

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SON DAKİKA: Araç sahipleri bu haberi bekliyordu! Akaryakıta beklenen indirim geliyor (Güncel benzin motorin fiyatları)SON DAKİKA: Araç sahipleri bu haberi bekliyordu! Akaryakıta beklenen indirim geliyor (Güncel benzin motorin fiyatları)

DEVA VE GELECEK PARTİLERİ ÜYELERİ ARASINDA GERGİNLİK

DEVA Partili ve Gelecek Partili isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tartıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 3 parti arasında ittifak önerisinin geri çevrilmesi üzerine Gelecek Partili Abdülkadir Baykay, sosyal medya hesabından ilgili sözleri paylaşarak "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerini kullandı. Baykay'a DEVA Partili Ahmet Rose'den sert tepki geldi. Rose, Baykay'ın paylaşımına yanıt olarak "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" dedi.

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DEVA ve Gelecek Partisi üyeleri birbirine girdi! Ortalığı karıştıran sözler: 'Sizi adam yerine koyup...'DEVA ve Gelecek Partisi üyeleri birbirine girdi! Ortalığı karıştıran sözler: 'Sizi adam yerine koyup...'

BOUPENDZA FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un "Hücumda kalitemiz eksikti" sözleriyle dile getirdiği sorunu çözmek için harekete geçti. Sarı - lacivertli takım Al Arabi kulübüyle temasa geçerek, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla gösterdiği performans dikkat çeken Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza için operasyon başlattı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Araplar, Aaron Boupendza bombasını açıkladı...Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Araplar, Aaron Boupendza bombasını açıkladı...

İMAMIN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, imam Halil Konakçı'nın kadınlar ve giyim şekilleri hakkındaki sözlerini konuşuyor. Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen imam Konakçı bu kez kadınların giyimine değinirken "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz." ifadelerini kullandı. Konakçı konuşmasının devamında ise erkeklere seslenerek "Yahu hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" dedi.

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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İmam Konakçı'dan dikkat çeken sözler: Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İmam Konakçı'dan dikkat çeken sözler: "Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri..."


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Anahtar Kelimeler:
çöp ev
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