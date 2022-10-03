HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' çıkışı, TÜİK'in paylaştığı enflasyon verileri, müzisyen Onur Şener cinayeti...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' çıkışı, TÜİK'in paylaştığı enflasyon verileri, müzisyen Onur Şener cinayeti...

03.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında 'asgari ücret' ile ilgili kullandığı ifadeler, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, Kılıçdaroğlu ve Özdağ hakkındaki fezlekeler, Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'terörist Dilşah Ercan' açıklaması ve Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı, aslanların IŞİD'li teröristleri yemesi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' çıkışı, TÜİK'in paylaştığı enflasyon verileri, müzisyen Onur Şener cinayeti...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

thumbs_b_c_73e9b8e05d249b5df3277a7d9898d453

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyonda yükseliş ivmesi eylül ayında da devam ederek 16. ayına girdi. TÜFE aylık bazda yüzde 3,08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 80,21'den yüzde 83,45'e çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada yaşandı. Açıklanan enflasyon verisi sonrasında dolar/TL kurunda büyük bir hareketlilik gözlemlenmedi.

SON DAKİKA: Herkesin beklediği enflasyon verileri belli oldu! Senelik enflasyon yüzde 83, piyasalarda son durum...SON DAKİKA: Herkesin beklediği enflasyon verileri belli oldu! Senelik enflasyon yüzde 83, piyasalarda son durum...

ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' ÇIKIŞI

thumbs_b_c_bf364490e34e6c392c1d6d0cf9aa8ff3

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Kulislerde 2022 asgari ücretin 9 bin 900 TL'ye çıkabileceği konuşulurken, Erdoğan'ın Kabine toplantısında kullandığı ifadeler heyecan yarattı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.

Erdoğan'ın asgari ücrete zam çıkışı heyecan yarattı! Erdoğan'ın asgari ücrete zam çıkışı heyecan yarattı! "Arkadaşlar bu böyle olmaz" diyerek talimat vermiş

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ HAKKINDAKİ FEZLEKELER

DDDDD

Yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Son Dakika: Ankara'da sıcak saatler! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor mu? Ümit Özdağ ile birlikte...Son Dakika: Ankara'da sıcak saatler! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor mu? Ümit Özdağ ile birlikte...

ANKARA'DA MÜZİSYEN ŞENER CİNAYETİ

AW726396_02

Türkiye'nin konuştuğu, Ankara’da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Şener'i 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışmanın ardından öldüren İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp tutuklandı. Kamu kuruluşlarında çalışan saldırganların ifadeleri de ortaya çıktı. Öte yandan Onur Şener'in kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı! Şener'in arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler!Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı! Şener'in arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler!

BAKAN SOYLU'DAN 'TERÖRİST DİLŞAH ERCAN' AÇIKLAMASI

2

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından terörist Dilşah Ercan ile ilgili iddialar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu" diye konuştu ve "bulguların Ercan'ın saldırıda rol oynadığı yönünde olduğunu" ifade etti.

Son dakika: Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısıSon dakika: Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısı

IŞİD'Lİ TERÖRİSTLERİ ASLANLAR YEDİ

2

Mozambik'ten gelen bir habere göre, ülkenin kuzeyinde, hükümet yanlısı güçlerin IŞİD'e biat eden El-Şebab ile savaştığı bölgede vahşi aslanlar, yılanlar, timsahlar ve bufaloların çok sayıda IŞİD'li teröristleri öldürdüğü iddia edildi. Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab adıyla bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarında vahşi hayvanların büyük payı olduğunu söyledi.

Dünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yediDünya bu olayı konuşuyor! IŞİD'li teröristleri aslan yedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özdağ da bulunuyor! Fezlekeler Meclis'teAralarında Kılıçdaroğlu ve Özdağ da bulunuyor! Fezlekeler Meclis'te
Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’
Katar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunulduKatar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.