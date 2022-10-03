Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' çıkışı, TÜİK'in paylaştığı enflasyon verileri, müzisyen Onur Şener cinayeti...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyonda yükseliş ivmesi eylül ayında da devam ederek 16. ayına girdi. TÜFE aylık bazda yüzde 3,08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 80,21'den yüzde 83,45'e çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada yaşandı. Açıklanan enflasyon verisi sonrasında dolar/TL kurunda büyük bir hareketlilik gözlemlenmedi.

ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' ÇIKIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Kulislerde 2022 asgari ücretin 9 bin 900 TL'ye çıkabileceği konuşulurken, Erdoğan'ın Kabine toplantısında kullandığı ifadeler heyecan yarattı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ HAKKINDAKİ FEZLEKELER

Yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

ANKARA'DA MÜZİSYEN ŞENER CİNAYETİ

Türkiye'nin konuştuğu, Ankara’da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Şener'i 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışmanın ardından öldüren İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp tutuklandı. Kamu kuruluşlarında çalışan saldırganların ifadeleri de ortaya çıktı. Öte yandan Onur Şener'in kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU'DAN 'TERÖRİST DİLŞAH ERCAN' AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından terörist Dilşah Ercan ile ilgili iddialar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu" diye konuştu ve "bulguların Ercan'ın saldırıda rol oynadığı yönünde olduğunu" ifade etti.

IŞİD'Lİ TERÖRİSTLERİ ASLANLAR YEDİ

Mozambik'ten gelen bir habere göre, ülkenin kuzeyinde, hükümet yanlısı güçlerin IŞİD'e biat eden El-Şebab ile savaştığı bölgede vahşi aslanlar, yılanlar, timsahlar ve bufaloların çok sayıda IŞİD'li teröristleri öldürdüğü iddia edildi. Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab adıyla bilinen cihatçı savaşçıların ölüm oranlarında vahşi hayvanların büyük payı olduğunu söyledi.



