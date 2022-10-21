Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu, Gülşen'den aylık gelir açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'KRİPTO PARA' MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Blokzincir İstanbul" programında yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan balistik füze Tayfun'la ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar artık bir yerlere işaret oluyor, biz de zevkle takip ediyoruz" dedi. Erdoğan, kripto para konusunda ise Merkez Bankasının çalışma içerisinde olduğunu duyururken ise "Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız bu teknolojiyi yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN BİNALİ YILDIRIM'IN SON DURUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerybaycan'da bulunan Binali Yıldırım, dün bir trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Binali Yıldırım'dan hastane odasındaki fotoğrafı paylaşılırken, Yıldırım'ın ambulans uçakla İstanbul’a getirildiği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında Yıldırım'ın hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Şarkıcı duruşmada, lise mezunu olduğunu aylık gelirinin de 60 bin TL olduğunu söyledi. Aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çok sayıda müştekinin hazır bulunduğu duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

LIZ TRUSS KAYBETTİ; DEV MARUL "PARLAMENTODA"

Tarihinin en büyük siyasi kaoslarından birini yaşayan İngiltere'de son olarak Liz Truss'ın istifası dünyayı hayrete düşürdü. Truss, başbakanlık görevine geldikten 45 gün sonra havlu attı ve marulla arasındaki bahiste kendisi üzerine oynayanları hayal kırıklığına uğrattı. Bahsi kazanan marul, parlamento binasının duvarlarını süsledi.

POLİS MEMURU EŞİYLE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Bir ay önce şark görevinden dönen polis memuru Serkan Eke, boşanma aşamasındaki eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'un bulunduğu aracı ilçenin girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI

Merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans sınavı başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınmış, oturumlar eylül ve ekim ayında düzenlenmişti. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlar hakkında duyuru ÖSYM tarafından yayımlandı.



