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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu, Gülşen'den aylık gelir açıklaması...

21.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kripto para mesajı, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamalar, hakim karşısına çıkan Gülşen'den aylık gelir açıklaması, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasıyla yeniden gündem olan marul, eşiyle kayınpederini öldürüp intihar eden polis memuru, KPSS lisans sınavı sonuçları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu, Gülşen'den aylık gelir açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'KRİPTO PARA' MESAJI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Blokzincir İstanbul" programında yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan balistik füze Tayfun'la ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar artık bir yerlere işaret oluyor, biz de zevkle takip ediyoruz" dedi. Erdoğan, kripto para konusunda ise Merkez Bankasının çalışma içerisinde olduğunu duyururken ise "Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız bu teknolojiyi yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

TRAFİK KAZASI GEÇİREN BİNALİ YILDIRIM'IN SON DURUMU

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerybaycan'da bulunan Binali Yıldırım, dün bir trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Binali Yıldırım'dan hastane odasındaki fotoğrafı paylaşılırken, Yıldırım'ın ambulans uçakla İstanbul’a getirildiği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında Yıldırım'ın hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamaAzerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

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Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Şarkıcı duruşmada, lise mezunu olduğunu aylık gelirinin de 60 bin TL olduğunu söyledi. Aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çok sayıda müştekinin hazır bulunduğu duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladıHakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

LIZ TRUSS KAYBETTİ; DEV MARUL "PARLAMENTODA"

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Tarihinin en büyük siyasi kaoslarından birini yaşayan İngiltere'de son olarak Liz Truss'ın istifası dünyayı hayrete düşürdü. Truss, başbakanlık görevine geldikten 45 gün sonra havlu attı ve marulla arasındaki bahiste kendisi üzerine oynayanları hayal kırıklığına uğrattı. Bahsi kazanan marul, parlamento binasının duvarlarını süsledi.

Bahsi kazanan marul böyle görüntülendi! Liz Truss'ın istifasından sonra İngiltere'de ilginç görüntüBahsi kazanan marul böyle görüntülendi! Liz Truss'ın istifasından sonra İngiltere'de ilginç görüntü

POLİS MEMURU EŞİYLE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

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Bir ay önce şark görevinden dönen polis memuru Serkan Eke, boşanma aşamasındaki eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'un bulunduğu aracı ilçenin girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI

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Merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans sınavı başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınmış, oturumlar eylül ve ekim ayında düzenlenmişti. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlar hakkında duyuru ÖSYM tarafından yayımlandı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranıKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı


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