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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar, elektrik ve doğal gaz zammı, Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ'ın tartışması

01.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere yapılan boykot çağrılarına yanıtı ve adli yıl açılış törenindeki çıkışları, elektrik ve doğal gaz zamları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Afgan ev sahibi' tartışması, Bahçeli'den 'af' ve 'erken seçim' açıklaması, Gülşen'in ev hapsi itirazına ret, TFF binasına silahlı saldırı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar, elektrik ve doğal gaz zammı, Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ'ın tartışması

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ÇAPULCU' ÇIKIŞI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '20 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde 'öğretmenlere boykot çağrılarına' değinirken "Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" şeklinde bir çıkış gerçekleştirdi. Erdoğan ilerleyen saatlerde katıldığı 2022-2023 adli yıl açılış töreninde ise AİHM kararlarına tepkisinin yanı sıra "Birileri maalesef ülkemizin adelet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor" dedi ve "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz" şeklinde mesaj verdi.

Son dakika: '20 bin öğretmen atama' töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: 'Bırakın boykotu, moykotu, nedir bunlar?'Son dakika: '20 bin öğretmen atama' töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: 'Bırakın boykotu, moykotu, nedir bunlar?'

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan eylül ayı tarife tablosuna göre doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada yüksek doğal gaz fiyatlarının bugüne dek tam olarak yansıtılmadığı belirtildi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldığı duyuruldu.

Son dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurduSon dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurdu

GÜLTEKİN UYSAL İLE ÜMİT ÖZDAĞ ARASINDA 'AFGAN EV SAHİBİ' TARTIŞMASI

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın kızıyla eşinin kiraladığı evden Afgan ev sahiplerinin “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” demesi üzerine evi boşaltmak durumunda kalmalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından "Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar!" şeklinde bir tepki gösterdi. Uysal, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımına karşılık olarak kendi hesabından ""Sayın Özdağ, umarım ‘sahte kabadayılık’ için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır" dedi ve "Sizin yerinizde olsam Demokrat Parti mevzu bahis olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum” ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ arasında 'Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...'Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ arasında 'Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...'

BAHÇELİ'DEN 'ERKEN SEÇİM' VE 'AF' AÇIKLAMALARI

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Partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantıları sonrası basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan MHP'nin 'af' çalışmaları yürüttüğü iddialarına son noktayı koydu. Konuyla ilgili gelen soruya Bahçeli, "Bizim haberimiz yok" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Bahçeli'ye 'erken seçim' olasılığıyla ilgili de bir soru yöneltildi. Bahçeli'nin bu soruya yanıtı ise "Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım" oldu.

Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ İTİRAZINA RET

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatip Liseliler hakkında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tutukluluğuna itiraz gelmesinin ardından Gülşen hakkında konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti. Avukatlarının Gülşen'e ev hapsi kararına itiraz ederken bu talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi ve Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

Son Dakika: Gülşen hakkında flaş karar! Ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildiSon Dakika: Gülşen hakkında flaş karar! Ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 7 kurşun isabet etti. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Polisler inceleme başlattı! Tam 7 kurşun isabet etti...Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı! Polisler inceleme başlattı! Tam 7 kurşun isabet etti...


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