Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler, Rusya'da okulda katliam, EYT'de kritik tarih...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN DUYURDU: KİRACILARA DOĞAL GAZ DESTEĞİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, alınan kararları duyurdu. Çiftçilere elektrik faturası müjdesi vererek "Elektrik faturaları aylık ödenmek yerine, hasat sonunda ödenebilecek. Çiftçilerimizin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları nedeniyle bir kolaylık getiriyoruz. Çiftçiler geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vade ve faizsiz şekilde kapatabilecek" dedi. Doğal gaz destek tutarının hane başı 900 TL'den 2 bin 500 TL arasına çıkardıklarını açıklayan Erdoğan, Yunanistan'a da sert sözlerle yüklendi.

RUSYA'DA OKULA SİLAHLI SALDIRI

Rusya'nın İzhevsk kentinde No.88 okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaşamını yitiren 13 kişi arasında çocuklar, öğretmenler ve güvenlik görevlileri olduğu öğrenildi. Yaralanan 20 kişinin çoğunun ise çocuklar olduğu belirtildi. Yetkililer saldırgan cansız bedeninin polis tarafından bulunduğunu belirtti. Saldırganın intihar ettiği belirlendi. Rus emniyet yetkilileri, saldırganın kıyafetinde Nazi sembolü bulunduğunu ve kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıyı "Neo-Nazi bir örgüte bağlı olan şahıs tarafından işlenen insanlık dışı bir terör saldırısı" olarak niteledi.

ANNESİNİN KAFASINI KESEN CANİ TUTUKLANDI

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan, annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa attı, daha sonra ise ateşe verdiği eve kendini kilitledi. Sayan tutuklanırken olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaşım yapanlar gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada Sayan hakkında "çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" bilgisi verildi. Öte yandan Sayan'ın sosyal medya hesabından yıllar önce annesiyle ilgili yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.

EYT'DE KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çalışmalar devam ederken MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, EYT ile ilgili kritik tarihi açıkladı. Akçay, Meclis açılır açılmaz, yeni bir torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi. EYT'lilerin sorunlarının da yeni yasama yılında çözüleceğini ifade eden Akçay, "En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

CANER ERKİN'DEN ALTINTOP'A SERT TEPKİ

Dün gece Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası, Milli Takım'ın sorumlusu Hamit Altıntop'un, Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin hakkındaki sözlerine Erkin'den çok sert bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan tecrübeli futbolcu, Milli Takım'ı bırakmadığını belirterek "Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakmış" ifadelerini kullandı.



