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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, benzine indirim, İstanbul Sözleşmesi kararı...

19.07.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'da yaptığı açıklamalar, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı, akaryakıt fiyatlarında son durum, Süleyman Soylu'nun kuzeninin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar, Galatasaray'a duygusal veda...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, benzine indirim, İstanbul Sözleşmesi kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN'DA

ERD2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk." ifadelerini kullandı. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'

DANIŞTAY'DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI

DANIŞTAY

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalmıştı. Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz itibarıyla sona eren sözleşmenin feshinin iptali istemiyle ilgili Danıştay kararını açıkladı. Danıştay, çekilme kararının hukuka uygun olduğunu belirterek iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Son dakika: Uzun süre tartışılmıştı... Danıştay'dan yeni İstanbul Sözleşmesi kararı!Son dakika: Uzun süre tartışılmıştı... Danıştay'dan yeni İstanbul Sözleşmesi kararı!

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

AKAR1

Üst üste gelen benzin ve motorindeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 96 kuruş indirim yapıldı. Böylece fiyatlar mayıs ayı seviyelerine geri döndü.

Son dakika haberi | Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo! Benzin ve motorinde 6 lira detayı...Son dakika haberi | Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo! Benzin ve motorinde 6 lira detayı...

BAKAN SOYLU'NUN KUZENİNE SİLAHLI SALDIRI

SOYLU1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in (59) dün Trabzon'un Of ilçesinde hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olup gözaltına alınan Fatih Ulusoy (53), çelik yelekle adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Öte yandan ikili arasında başlayan tartışmanın nedeni ve Fatih Ulusoy'un ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme: Tutuklandı! İlk ifadesi dikkat çektiBakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme: Tutuklandı! İlk ifadesi dikkat çekti

ORMANDA KAYBOLMUŞTU! 8 GÜN SONRA BULUNDU

ŞEHYMUS1

Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce kaybolan Şehmus Ele, İstanbul'un Çatalca ilçesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 20 yaşındaki Ele için arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyordu. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığı, Ele'yi kaybolduğu noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini açıklamıştı. Ele bulunduktan sonra ormanda nasıl hayatta kaldığını açıkladı.

Son dakika: Ormanda kaybolmuştu! Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu, bakın nasıl hayatta kalmışSon dakika: Ormanda kaybolmuştu! Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu, bakın nasıl hayatta kalmış

GALATASARAY'A DUYGUSAL VEDA

MOHAMMEDE

Sarı-Kırmızılı ekibin Nantes'e kiraladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim." diyen Mohamed, Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim." dedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu İstanbul Sözleşmesi
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