Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, benzine indirim, İstanbul Sözleşmesi kararı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk." ifadelerini kullandı. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi.

DANIŞTAY'DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalmıştı. Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz itibarıyla sona eren sözleşmenin feshinin iptali istemiyle ilgili Danıştay kararını açıkladı. Danıştay, çekilme kararının hukuka uygun olduğunu belirterek iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Üst üste gelen benzin ve motorindeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 96 kuruş indirim yapıldı. Böylece fiyatlar mayıs ayı seviyelerine geri döndü.

BAKAN SOYLU'NUN KUZENİNE SİLAHLI SALDIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in (59) dün Trabzon'un Of ilçesinde hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olup gözaltına alınan Fatih Ulusoy (53), çelik yelekle adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Öte yandan ikili arasında başlayan tartışmanın nedeni ve Fatih Ulusoy'un ilk ifadesi de ortaya çıktı.

ORMANDA KAYBOLMUŞTU! 8 GÜN SONRA BULUNDU

Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce kaybolan Şehmus Ele, İstanbul'un Çatalca ilçesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 20 yaşındaki Ele için arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyordu. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığı, Ele'yi kaybolduğu noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini açıklamıştı. Ele bulunduktan sonra ormanda nasıl hayatta kaldığını açıkladı.

GALATASARAY'A DUYGUSAL VEDA

Sarı-Kırmızılı ekibin Nantes'e kiraladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim." diyen Mohamed, Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim." dedi.



