Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Danimarka'da skandal, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı, EYT'de kritik tarih, Bursa'da katliam...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

DANİMARKA'DA ALÇAK PROVOKASYON

Rasmus Paludan, Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Yine bir skandal harekete imza atan Paludan'ın cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştığı da öğrenildi. Dışişleri Bakanlığından da çok sert tepki geldi. Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

AZERBAYCAN'IN İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getirip "Azerbaycan hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız değildir" dedi. Saldırgan yakalandı, ilk ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin saldırganı engellemek için mücadele ettiği görüldü.

İSTANBUL'DA DEHŞET EVİ

İstanbul'da Sancaktepe’de bir evde 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Baba M.A.'nın, eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. M.A.'nın çocuklarıyla restoran bölümünde yemek yedikten sonra kazan dairesine giderek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

EYT İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT kararının açıklanmasının ardından EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceğiyle ilgili AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Buna göre EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız."

BAKANLIKTAN 0 KM ARAÇ SATIŞLARINA İNCELEME

Otomobil sektöründe 0 km araçların durumu başta araba satın almak isteyenler olmak üzere herkesin gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla alakalı harekete geçti. Bakanlık, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylülden bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi.

BURSA'DA KATLİAM: 4 ÖLÜ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Polis memuru A.E. (29); annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü. Şahısların arasında para meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra polise giderek teslim oldu.



