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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Denizli'de yangın söndürme helikopteri kazası, Rusya'dan seferberlik ilanı, İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Denizli'de yangın söndürme helikopteri kazası, Rusya'dan seferberlik ilanı, İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme...

21.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Denizli'de yangın söndürme helikopteri kazası, Rusya'da seferberlik ilanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme, Stefan Kuntz'dan 'ayrılık' iddialarına yanıt...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Denizli'de yangın söndürme helikopteri kazası, Rusya'dan seferberlik ilanı, İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

YANGIN SÖNDÜRMEYE GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için Kastamonu'dan kalkan bir yangın söndürme helikopteri 16.10 sularında Denizli'de Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik olay yerine hareket ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaza kırıma uğrayan helikopterde 2 Rus, 5 Türk olmak üzere toplam 7 mürettebat bulunduğu bildirildi.

Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar varSon dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar var

PUTİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ

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Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Putin'in seferberlik açıklamasının beklendiği sırada çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yoğun talep nedeniyle Moskova-İstanbul uçak biletleri 50 bin TL'ye kadar yükseldi. Putin 'kısmi askeri seferberlik' ilan edildiğini resmen duyururken Savunma Bakanı Şoygu kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Putin'in 'nükleer silah' tehdidine kışkırtıcı bir yanıt verdi.

Son dakika: Ruslar kaçmaya başladı, İstanbul biletleri 50 bin TL’ye yükseldi! Putin'in 'nükleer silah' tehdidine Zelenskiy'den kışkırtıcı yanıtSon dakika: Ruslar kaçmaya başladı, İstanbul biletleri 50 bin TL’ye yükseldi! Putin'in 'nükleer silah' tehdidine Zelenskiy'den kışkırtıcı yanıt

BAKAN BİLGİN'DEN 'EYT' VE 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

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EYT ve asgari ücret zammı için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. ‘Aralık geliyor’ diyen Bakan Bilgin, “Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, Aralık'ta da yapacağız” şeklinde konuştu. EYT bekleyenlerin prim gün sayılarına ilişkin de konuşan Bakan, yeni bir düzenleme yapılacağının altını çizerek "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

Son dakika: EYT'de beklenen haber geldi: Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...Son dakika: EYT'de beklenen haber geldi: Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

İMAMOĞLU'NUN DAVASI ERTELENDİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün duruşma görüldü. Siyasi yasak kararı ile de karşı karşıya olan İmamoğlu'na birçok siyasi isimden ve vatandaşlardan destek gelirken, dava öncesi adliye önünde toplanma, görüntü alma ve basın açıklaması yapmak yasaklandı. 38 dakika sürdüğü iddia edilen duruşmada dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım'a ertelendi. İmamoğlu, kararla ilgili, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle kasıma uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar" dedi.

SON DAKİKA: Siyaset dünyası o davaya kilitlenmişti! Ekrem İmamoğlu davası hakim tarafından ertelendiSON DAKİKA: Siyaset dünyası o davaya kilitlenmişti! Ekrem İmamoğlu davası hakim tarafından ertelendi

KUNTZ'DAN 'AYRILIK' AÇIKLAMASI

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Lüksemburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve tartışma konusu olan milli takıma davetlerle ilgili konuşurken, kendisi için çıkan ayrılık iddialarına da değinirken "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister" dedi.

Stefan Kuntz'dan ayrılık açıklaması!Stefan Kuntz'dan ayrılık açıklaması!


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