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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Doğal gaza zam iddiası, arsa ve iş yeri başvuru sayısı, Twitter'da kriz, Jesus'a men cezası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Doğal gaza zam iddiası, arsa ve iş yeri başvuru sayısı, Twitter'da kriz, Jesus'a men cezası...

18.11.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Doğal gaza zam gelecek mi? Arsa ve iş yeri için başvuru sayısı, Twitter'da kriz, UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası, Giovanni Guidetti ile yolların ayrılması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Doğal gaza zam iddiası, arsa ve iş yeri başvuru sayısı, Twitter'da kriz, Jesus'a men cezası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ? BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaza zam iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Dönmez aralık ayında faturalara zam gelmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan gazın ne zaman kullanıma gireceği hakkında canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini belirterek, 4 yıl içinde kırk milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini bildirdi.

Doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaza zam gelecek mi?

ARSA VE İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

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İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda rakamlar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuran kişi sayısını açıkladı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan duyurdu! Başvuru 1 milyonun üzerinde Bakan duyurdu! Başvuru 1 milyonun üzerinde

TWITTER'DA KRİZ! ÇALIŞANLAR AYAKLANDI

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Milyonlarca Twitter kullanıcısı, güne büyük bir krizle uyandı. Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da çok sayıda çalışan kazan kaldırdı. Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde ”Ya uzun saatler çok yoğun çalışmayı kabul edin ya da şirketten ayrılın" ültimatomu vermesinin ardından çok sayıda çalışanın istifa ettiği söyleniyor. Hatta çıkan haberlere göre, Musk çalışanların sabotaj yapma korkusundan dolayı ofislerini ve çalışanların giriş kartlarını kapatmış durumda.

Ortalık karıştı! "Çökerse düzelten olmayacak" Ortalık karıştı! "Çökerse düzelten olmayacak"

UEFA'DAN JORGE JESUS'A MEN CEZASI!

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Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'a UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertlilerin karşı karşıya geldiği AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedeninin Jorge Jesus olduğu tespit edilmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıya bir maçlık men cezası verildi. Fakat bu men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alındı.

UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası! UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası!

GIOVANNI GUIDETTI İLE YOLLAR AYRILDI

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5 yıldır Filenin Sultanları'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre, takımın başında sayısız başarı elde eden Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı iddia edilmiş ve bu söylenti sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Voleybol Federasyonu tarafından konuyla alakalı resmi açıklama geldi.

Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

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