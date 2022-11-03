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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon rakamları, İmran Han'a suikast girişimi, Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması...

03.11.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon rakamları, Meclis'te kabul edilen ekonomi teklifi, Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi, Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili 'Türkiye' açıklaması, İBB Başkanı Ekrem "İmamoğlu'na suikast" ihbarı, kuduz teşhisi konan çocuk...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Enflasyon rakamları, İmran Han'a suikast girişimi, Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3.22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68.09'dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı. Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 7.83 artarken, yıllık yüzde 151,50'den yüzde 157.69'a yükseldi.

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı! Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

EKONOMİYE DAİR KRİTİK TEKLİF KABUL EDİLDİ

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Milyonları ilgilendiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifte öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeler yer alıyordu. Yasalaşan teklifle birlikte öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat... Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat...

İMRAN HAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

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Pakistan'da ülkenin eski liderine suikast girişimi düzenlendi. Pencap eyaletinde gerçekleşen saldırıda eski başbakan İmran Han'ın yaralandığı bildirildi. Ateş açan saldırgan yakalandı, çevredekiler linç etmeye çalıştı. Suikast girişimi ise kameralara anbean yansıdı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Arvi, saldırıyı "endişe verici, korkakça, şoke edici" olarak nitelendirirken Han'ın durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

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Rusya, Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını kullanarak saldırılar düzenlediği iddiası üzerine anlaşmadan süresiz olarak çekilmişti. Bu gelişme sonrasında diplomasi trafiğini artıran Türkiye'nin çabaları sonuç vermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında Rusya'nın yeniden anlaşmaya döndüğünü ifade etmişti. Rusya'dan bugün yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin açıklamasında "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür

"İMAMOĞLU'NA SUİKAST" İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunuldu. İhbarı yapan kişi "“Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar" dedi. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik, İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Şahsın ayrıca 50 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İmamoğlu'na suikast ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Valilik'ten açıklama İmamoğlu'na suikast ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı! Valilik'ten açıklama

SOKAK KÖPEĞİNİN ISIRDIĞI ÇOCUĞA KUDUZ TEŞHİSİ KONDU

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Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen çocuklardan birine kuduz teşhisi kondu. Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Tanı kesinleşti, hasta sakinleştirilerek uyutuldu. Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde, arkadaşlarımız tüm yaşam desteğini veriyorlar. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor" diye konuştu.

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HULL CITY'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de alınan kötü sonuçların ardından Şota Arveladze'nin görevine son verilirken, takımın eski oyuncularından Andy Dawson geçici antrenör olarak takımı çalıştırıyordu. Turuncu-siyahlı ekipte Andy Dawson ile yola devam edilmeme kararı verilirken, Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior'u getirme karar aldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hull City'den yapılan açıklamada teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. İngiliz teknik adamın 5 Kasım'daki Millwall maçına takımın başında çıkacağı belirtildi. Ilıcalı ve ekibi yeni hoca ile el sıkışırken, bu isim taraftarların tepkisini çekti.

İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandı İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandı

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İmran Han

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