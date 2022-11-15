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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan-Biden görüşmesi, terör saldırısında kritik gelişme, Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı...

15.11.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda 2 kritik ismin yakalanması, Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı iddia, KYK burs ve kredi başvuruları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan-Biden görüşmesi, terör saldırısında kritik gelişme, Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BIDEN BİR ARAYA GELDİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında önce ABD Başkanı Joe Biden, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüştü. Biden'ın kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki saldırı nedeniyle taziyelerini ilettiği öğrenildi. ABD Başkanı'nın sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için de ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. Erdoğan, Macron'la görüşmesinde ise, tahıl koridorunun yoğun çabalarla yeniden işlemeye başladığını, mutabakatın devamı için AB'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak" Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

TERÖR SALDIRISINDA 2 KRİTİK İSİM YAKALANDI

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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda bombayı bırakan teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirlenmiş, Albashır'a bombayı verenin ise firari şüpheli B. olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili gözaltıların sayısı 50'ye yükselirken B.'yi kaçmak üzere Edirne'ye götüren Ammar J. ve Ahmet J. de gözaltına alındı. Ahlam Albashır ve B.'yi saldırı günü Beyoğlu'na bırakan kişi de ortaya çıktı. Öte yandan B.'nin Albashır'a saldırıdan sonra "Başının çaresine bak" dediği ortaya çıktı.

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak" Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

RUSYA YENİDEN BAŞKENT KİEV'İ HEDEF ALDI

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki apartman vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ekiplerin olay yerine gittiğini belirtti. Saldırıda devreye giren Ukrayna hava savunma sisteminin birkaç füzeyi düşürdüğü de belirtildi. Yerel yetkililer başkent Kiev'in yanı sıra ülkede başka noktalarda da patlamalar gerçekleştiğini bildirdi. Rusya, başkent Kiev'e en son 10 Ekim'de kamikaze dronlarıyla saldırı gerçekleştirmişti.

Kiev'de peş peşe patlamalar! Apartmanlar vuruldu Kiev'de peş peşe patlamalar! Apartmanlar vuruldu

'RONALDO BEDAVAYA GİDİYOR' İDDİASI

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Manchester United'ta geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Portekizli yıldız, verdiği röportajla ortalığı karıştırmıştı. Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag, Ronaldo'nun açıklamalarının ardından yönetimle toplantı yaparak, yıldız oyuncuyu takımda görmek istemediğini ifade etti. Bu toplantının ardından Manchester United, Ronaldo ile ilgili kararını verdi. Takımdan ayrılmak için gemileri yakan tecrübeli oyuncunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu. Alman devi Bayern Münih, yıldız oyuncunun bonservisini eline alması halinde görüşmelere başlayacak. Ronaldo'nun, Dünya Kupası dönüşü direkt olarak alacaklarını bırakıp bedelsiz olarak imza atacağı iddia edildi.

Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu! Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK öğrenim kredisi ve burs başvurularının bugün başladığını duyurdu. Kasapoğlu başvuruların 17 Kasım'a kadar devam edeceğini duyurdu. Kasapoğlu açıklamasında ayrıca başvuruların http://turkiye.gov.tr adresinden yapılabileceğini belirtti.

Son dakika... KYK burs başvuruları başladı Son dakika... KYK burs başvuruları başladı

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden terör saldırısı

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