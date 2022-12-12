Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan burs ve kredi müjdesi, Kılıçdaroğlu'nun Bakanlığa yürüyüşü, EYT'de takvim...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, alınan kararları açıklarken öğrencilere de müjde verdi. Yeni kredi ve burs ücretlerini duyuran Erdoğan, "Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan enflasyonla ilgili "Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" sözleriyle mesaj verirken 6 yaşındaki H.K.G.'nin istismar edilmesine de sert sözlerle tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU ADALET BAKANLIĞINA YÜRÜDÜ

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almak isteyen CHP heyeti, Adalet Bakanlığına yürüdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarını olağanüstü olarak toplamıştı. Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki H.K.G davası hakkındaki tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu; 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

EYT DÜZENLEMESİ YENİ YILA KALDI

EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarından edinilen bigiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin, ocak ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

KONUT KREDİ FAİZLERİNDE KADEMELİ MODEL

Bir süredir konuşulan konut kredi faizleri için beklenen açıklama geldi. Buna göre konut kredisi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. Kademeli kredi faizi için Bakan Nebati, vadelerin 15 yıla yükselebileceğini de belirtti. Sektör faizlerin yüzde 0,65 -0,99 düzeyine inmesini talep ederken, uygulamanın yeni yıl ile devreye alınacağı öğrenildi.

ANTALYA GÜNE SEL FELAKETİYLE UYANDI

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, Kumluca ve Finike ilçelerinde sele dönüştü. Derelerin taşmasıyla sokaklar göle dönerken, park halindeki otomobiller sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlara 'evden çıkmayın' çağrıları yapılırken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik" diye konuştu. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi.