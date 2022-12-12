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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan burs ve kredi müjdesi, Kılıçdaroğlu'nun Bakanlığa yürüyüşü, EYT'de takvim...

12.12.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni KYK burs ve kredi ücretleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığına yürümesi, EYT düzenlemesinde yeni takvim, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'konut kredisi faizleri' hakkında açıklama, Antalya'da sel felaketi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan burs ve kredi müjdesi, Kılıçdaroğlu'nun Bakanlığa yürüyüşü, EYT'de takvim...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, alınan kararları açıklarken öğrencilere de müjde verdi. Yeni kredi ve burs ücretlerini duyuran Erdoğan, "Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan enflasyonla ilgili "Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" sözleriyle mesaj verirken 6 yaşındaki H.K.G.'nin istismar edilmesine de sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri... Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

KILIÇDAROĞLU ADALET BAKANLIĞINA YÜRÜDÜ

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Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almak isteyen CHP heyeti, Adalet Bakanlığına yürüdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarını olağanüstü olarak toplamıştı. Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki H.K.G davası hakkındaki tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu; 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar' Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

EYT DÜZENLEMESİ YENİ YILA KALDI

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EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarından edinilen bigiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin, ocak ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

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KONUT KREDİ FAİZLERİNDE KADEMELİ MODEL

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Bir süredir konuşulan konut kredi faizleri için beklenen açıklama geldi. Buna göre konut kredisi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. Kademeli kredi faizi için Bakan Nebati, vadelerin 15 yıla yükselebileceğini de belirtti. Sektör faizlerin yüzde 0,65 -0,99 düzeyine inmesini talep ederken, uygulamanın yeni yıl ile devreye alınacağı öğrenildi.

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

ANTALYA GÜNE SEL FELAKETİYLE UYANDI

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Antalya'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, Kumluca ve Finike ilçelerinde sele dönüştü. Derelerin taşmasıyla sokaklar göle dönerken, park halindeki otomobiller sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlara 'evden çıkmayın' çağrıları yapılırken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik" diye konuştu. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi.

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

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