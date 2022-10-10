Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan esnaf ve öğrenciye müjde, Putin'in kanlı intikamı, Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi, Süper Lig'de "VAR" tartışması...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ESNAF VE ÖĞRENCİYE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından milyonların merak ettiği yeni kararları açıkladı. Erdoğan öğrencilere ve esnafa yönelik yeni müjdeleri duyurdu. Buna göre öğrencilere yılda iki defa ulaşım desteği verilecek. Esnafa kredi destek paketinin ayrıntıları da belli oldu. Esnafa Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatılıyor.

PUTİN'DEN İNTİKAM SALDIRISI

Ukrayna'nın cumartesi günü, Rusya için kritik öneme sahip, ülkeyi Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ne saldırısının ardından intikam emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusu bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kana buladı. Ülkede başka birçok kente de saldırılar gerçekleşti. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kiev'e atılan roketlerden biri Zelenskiy'in ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü. Rus füzelerinin isabet ettiği noktalardan biri de Alman Konsolosluğu oldu. Putin ise saldırıların ardından ilk açıklamasında ülkesine yönelik saldırıların karşılığının sert olacağını vurguladı. Putin'e sıkı desteğiyle tanınan Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'e tehditler yağdırırken "Arkana bakmadan kaç seni beceriksiz" diye seslendi.

TOKİ PROJELERİNDE YENİ DETAYLAR

Arsa ve iş yeri satın almak isteyen vatandaşların TOKİ kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projelerinde merak ettiği yeni detaylar belli oldu. Başvurular bugün başladı. Arsaların ve iş yerlerinin yapılacağı noktalar da il il açıklandı.

KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde bir binada meydana gelen patlama ve beraberindeki yangının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın nedeni olarak doğal gazı gösterirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise doğal gaz kaynaklı olmadığı yönünde açıklamada bulunmuştu. Üç kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmanın terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği bildirildi.

SÜPER LİG'DE "VAR" KALKIYOR MU?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kaldırılması yönündeki taleplere ve Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların kararlarına yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi. "VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım." diyen Büyükekşi, VAR sisteminin devam edeceğini duyurdu.

KENAN SOFUOĞLU'NA MOTOSİKLET ELEŞTİRİSİ

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı, şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi. Yürekleri ağza getiren anları görenler kendilerini tutamadı. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlara tepki yağdı.



