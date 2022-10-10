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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan esnaf ve öğrenciye müjde, Putin'in kanlı intikamı, Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi, Süper Lig'de "VAR" tartışması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan esnaf ve öğrenciye müjde, Putin'in kanlı intikamı, Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi, Süper Lig'de "VAR" tartışması...

10.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası esnaf ve öğrenciye art arda müjde, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti dahil birçok bölgesine kanlı saldırısı, Kadıköy'de meydana gelen patlamada 'terör' şüphesi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den "VAR" açıklaması, Kenan Sofuoğlu'na motosiklet eleştirisi, TOKİ projelerinde yeni detaylar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan esnaf ve öğrenciye müjde, Putin'in kanlı intikamı, Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi, Süper Lig'de "VAR" tartışması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ESNAF VE ÖĞRENCİYE MÜJDE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından milyonların merak ettiği yeni kararları açıkladı. Erdoğan öğrencilere ve esnafa yönelik yeni müjdeleri duyurdu. Buna göre öğrencilere yılda iki defa ulaşım desteği verilecek. Esnafa kredi destek paketinin ayrıntıları da belli oldu. Esnafa Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi destek paketi...

PUTİN'DEN İNTİKAM SALDIRISI

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Ukrayna'nın cumartesi günü, Rusya için kritik öneme sahip, ülkeyi Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ne saldırısının ardından intikam emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusu bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kana buladı. Ülkede başka birçok kente de saldırılar gerçekleşti. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kiev'e atılan roketlerden biri Zelenskiy'in ofisinin de bulunduğu bölgeye düştü. Rus füzelerinin isabet ettiği noktalardan biri de Alman Konsolosluğu oldu. Putin ise saldırıların ardından ilk açıklamasında ülkesine yönelik saldırıların karşılığının sert olacağını vurguladı. Putin'e sıkı desteğiyle tanınan Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'e tehditler yağdırırken "Arkana bakmadan kaç seni beceriksiz" diye seslendi.

SON DAKİKA: Putin'den intikam saldırısı! Zelenskiy hedef alındı birçok şehir bombalandı! Halk sığınaklara akın ettiSON DAKİKA: Putin'den intikam saldırısı! Zelenskiy hedef alındı birçok şehir bombalandı! Halk sığınaklara akın etti

TOKİ PROJELERİNDE YENİ DETAYLAR

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Arsa ve iş yeri satın almak isteyen vatandaşların TOKİ kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projelerinde merak ettiği yeni detaylar belli oldu. Başvurular bugün başladı. Arsaların ve iş yerlerinin yapılacağı noktalar da il il açıklandı.

Son Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam listeSon Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam liste

KADIKÖY'DEKİ PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde bir binada meydana gelen patlama ve beraberindeki yangının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın nedeni olarak doğal gazı gösterirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise doğal gaz kaynaklı olmadığı yönünde açıklamada bulunmuştu. Üç kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmanın terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi! İmamoğlu 'Doğal gaz kaynaklı değil' demiştiKadıköy'deki patlamada terör şüphesi! İmamoğlu 'Doğal gaz kaynaklı değil' demişti

SÜPER LİG'DE "VAR" KALKIYOR MU?

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kaldırılması yönündeki taleplere ve Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların kararlarına yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi. "VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım." diyen Büyükekşi, VAR sisteminin devam edeceğini duyurdu.

Süper Lig'de VAR kaldırılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı...Süper Lig'de VAR kaldırılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı...

KENAN SOFUOĞLU'NA MOTOSİKLET ELEŞTİRİSİ

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Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı, şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi. Yürekleri ağza getiren anları görenler kendilerini tutamadı. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlara tepki yağdı.

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntülerKenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler


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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı
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