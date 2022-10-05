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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'anayasa' çağrısı, yaşlı kadına yoğun bakımda işkence, kamu işçilerinin yemek ücreti...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'anayasa' çağrısı, yaşlı kadına yoğun bakımda işkence, kamu işçilerinin yemek ücreti...

05.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'anayasa' teklifi, İstanbul'da bir hastanedeki yoğun bakımda yaşlı kadına çirkin muamele, kamu işçilerinin yemek ücretine zam, Kobra Murat'ın serveti, Hull City'nin yeni teknik direktörü, Ukrayna'da bulunan işkence odasından tüyler ürperten ayrıntılar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'anayasa' çağrısı, yaşlı kadına yoğun bakımda işkence, kamu işçilerinin yemek ücreti...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEKLİFİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı üzerine merakla beklenen konuşmasını bugün gerçekleştirdi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, başörtüsü meselesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na "Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan" diye seslenirken "Gelin, çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın "Bugün burada arkadaşlarıma talimatı veriyorum" sözlerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan "Talimatı aldık" yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın sözleri sonrası jet bir yanıt vererek "Önerdiğimiz kanuni zırhı destekle, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa getireceğiniz öneriye destek vermeye hazırız" dedi.

Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'Son dakika | Erdoğan merakla beklenen mesajını açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına karşılık anayasa teklifi: 'Adamsan böyle yapalım'

YAŞLI KADINA YOĞUN BAKIMDA KORKUNÇ İŞKENCE

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İstanbul'da İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı kadına sağlık çalışanlarının yaptığı iğrençlikler olay yarattı. Bir özel hastanede çekildiği iddia edilen görüntülerde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görüldü. Yaptıklarını kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçtı. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler infial yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsavcılığın adli işlemleri başlattığını bildirdi. Hastaneden de konuyla ilgili açıklama geldi.

'Bu yaşta kocasını ayarttın' Yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp kayda aldılar! Küfürleri duyanlar deliye döndü... Bakan Koca'dan açıklama geldi'Bu yaşta kocasını ayarttın' Yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp kayda aldılar! Küfürleri duyanlar deliye döndü... Bakan Koca'dan açıklama geldi

KAMUDA İŞÇİLERİN YEMEK ÜCRETİ ARTIRILDI

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Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 550 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İşçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Buna göre işçilerin günlük yemek ücreti, 17 liradan 55 liraya yükseltildi. Değişiklik 10 Ekim 2022 tarihinden geçerli olacak.

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretleri 17 liradan 55 liraya çıktıBinlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretleri 17 liradan 55 liraya çıktı

KOBRA MURAT'IN SERVETİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler katıldığı programda mal varlığını açıkladı. Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken ünlü isim 18 kilo altından yazlığa kadar pek çok malı olduğunu açık açık anlatırken "Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var" ifadelerini kullandı.

Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...

HULL CITY'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

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Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Acun Ilıcalı'nın Arveladze hamlesinin ardından Arveladze'nin yerine gelecek isimler için Türkiye'den Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri yüksek sesle zikredilmeye başlanmıştı. Portekiz basınında yer alan iddiaya göre; Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzleri gidermek için yarın İngiltere'ye davet edilen 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Acun Ilıcalı ile görüşerek imzayı atacak.

Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...Acun Ilıcalı son kararını verdi! Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

İŞKENCE ODASINDAN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

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Ukraynalı yetkililer, Harkiv'de yeni kurtarılan bir köyde, Putin'in askerlerinin yerli halkı diri diri gömmek ve evlerini yağmalamakla suçlandığı yeni bir Rus işkence odası keşfetti. Köydeki korkunç keşifler arasında bir dildo ve bir kutu dolusu altın takma diş vardı. İşkence odasının kurbanının anlattıkları ise tüyleri diken diken etti.

Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! "Penisime bir şey bağladılar, tenimden dumanlar çıkmaya başladı"


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan başörtüsü
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