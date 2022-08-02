Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan KPSS talimatı, Tayvan'da Çin-ABD gerilimi, Bakan Nebati'den 'banknot' açıklaması, Türkiye'de yeni maymun çiçeği vakaları...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KPSS'DE BENZER SORU İDDİALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında gündem olan, KPSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Akşam saatlerinde İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

TAYVAN'DA YÜKSEK GERİLİM

Dünya günlerdir ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gerçekleştireceği iddia edilen Tayvan ziyaretini konuşurken bu süreçte hem Çin hem ABD hem de Tayvan olası bir savaş durumuna karşı hazırlıklar yaptı. Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tanklar konuşlandırdı. ABD donanması da Tayvan adasının doğusuna içlerinden biri uçak gemisi olmak üzere dört savaş gemisi konuşlandırdı, ayrıca Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçakları havalandı. Pelosi'nin Tayvan'a inip inmeyeceği yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilirken Pelosi TSİ 18'e doğru Tayvan'a iniş yaptı.

BANKNOT VE MADENİ PARA İDDİALARINA BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Son günlerde, enflasyon nedeniyle 10 TL'nin madeni para olacağı, 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacağı iddiaları gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı. İddialar için "yanlış bilgi" değerlendirmesinde bulunan Bakan Nebati, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKALARI ARTTI

Dünyanın kaygıyla takip ettiği maymun çiçeği virüsünde vakalar ve ölümler artmaya devam ediyor. Türkiye'de en son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran'da 37 yaşındaki bir hastada virüsün tespit edildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, son açıklamasıyla maymun çiçeği vakalarının 5'e yükseldiğini, hastalardan 4'ünün iyileştiğini, birinin ise tedavi altında olduğunu bildirdi.

LIVERPOOL'DA "ASTIM İLACI" İDDİASI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, astım ilacı kullanımı iddiasıyla çalkalanıyor. Takımın teknik direktörü Jürgen Klopp'un oyuncularına performansı ve dayanıklılığı arttırdığı bilinen astım ilacını kullandırdığı öne sürüldü. Yalnızca İngiltere'yle sınırlı kalmayıp tüm dünyada infiale yol açan olayın UEFA'ya dek gidebileceği belirtiliyor.

DEMET AKALIN ŞAMPANYAYI GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI DÖKTÜ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda yaptığı bir hareketle herkesi hayretler içinde bıraktı. Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan ve büyük tepki toplayan olayda Akalın, sahnede şarkı söylerken kendisine gönderilen şampanyayı beğenmedi ve şampanyayı getiren garsonun başından aşağı dökerek "Resmen elma suyu vermişsin bana" dedi. Akalın çığ gibi gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak "O gecede personel şefinin kendisi dök, dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine?" ifadelerini kullandı.



