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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan market talimatı, Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması, UKOME'den taksi kararı...

30.11.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan market talimatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması, İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi, 18 yaşındaki Elif Irmak'ın katledilmesinde yeni gelişme, kanserle mücadele eden efsane futbolcu Pele'nin hastaneye kaldırılması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan market talimatı, Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması, UKOME'den taksi kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'MARKET' TALİMATI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü Kabine toplantısında market fiyatlarındaki farklılığın gündeme geldiğine değinmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, "Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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BAKAN BİLGİN'DEN EYT VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel ve EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin de kapsamının genişlediğini duyurdu. Öte yandan EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Sayı günden güne değişiyor. Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir." dedi.

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi... Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

ASGARİ ÜCRET ZAM MESAJI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Bilgin açıklamasında "Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi. Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı

UKOME'DEN TAKSİ KARARI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi.

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18 YAŞINDAKİ ELİF IRMAK'IN KATİLİ PSİKOPAT KOCA SABIKALI ÇIKTI!

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Denizli'de 18 yaşındaki Elif Irmak'ın, psikopat kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Elif'i babasına götürmek için yola çıkan katil Ahmet Emre Irmak, talihsiz genç kadını önce saçından sürükledi daha sonra bıçak darbeleriyle öldürdü. Katilin uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

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FUTBOLCU PELE, KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI!

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Dünya futboluna damgasını vurmuş ve gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında gösterilen efsane isim Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki Pele, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Dünyaca ünlü efsaneden kötü haber! Dünyaca ünlü efsaneden kötü haber!

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