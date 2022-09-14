Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan öğrencilere müjde, Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert çıkış, TOKİ ucuz konut projesinden detaylar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle ilgili önemli bir müjdeyi duyurarak yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan, yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarının günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleneceğini açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan, provokasyon ve tacizleriyle Türkiye ile arasındaki gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösterdi. Miçotakis'in "Bir gece ansızın gelebiliriz diyenleri gündüz gözüyle bekliyoruz" açıklamasına "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" yanıtını veren Çavuşoğlu, "Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor" dedi.

TOKİ BAŞKANI BULUT'TAN 'SOSYAL KONUT PROJESİ' AÇIKLAMALARI

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ ucuz sosyal konut projesiyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. TOKİ Bakanı Ömer Bulut, proje kapsamında yer alan 2+1 evlerin kurada çıkma olasılığının görece yüksek olduğunu açıkladı. "Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak" ifadelerini kullanan Bulut ayrıca kurada ismi çıkmayan kişilere başvuru bedellerinin iade edileceğini belirtti.

BAKAN KURUM PROJEYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ PAYLAŞTI

Başvuru sayısının kısa sürede yüz binlere ulaştığı sosyal konut projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da merak edilenleri paylaştı. Aynı haneden 2 başvuru yapılabileceğini ifade eden Kurum, ödemelerin ev tesliminden 1 yıl önce başlayacağını söyledi. Kurum ayrıca vatandaşların borcu bitmeden konutları devredemeyeceğini, satamayacaklarını ancak kiraya vermelerinde engel olmadığını bildirdi.

ICARDİ TRANSFERİ TARAFTARLARI İSYAN ETTİRDİ

Fransız devi PSG'den kiralanarak son günlerin en çok konuşulan transferleri arasına giren Icardi'nin maaşı krize yol açtı. Galatasaray transferle ilgili açıklamasında, PSG'den 6 milyon 750 bin Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşının sadece 750 bin Euro'luk kısmının karşılanacağını açıklamıştı. Transferdeki bu şart Fransa'yı adeta karıştırdı. Taraftarlar yönetimi topa tutarken Icardi'nin maaşının büyük bölümünün ödenmesi tepki topladı.

TARKAN KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konserle dünyanın en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer alan Tarkan, konser gelirini bağışta kullandı. Gazeteci İsmail Küçükkaya Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağını açıklarken Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan yapılan paylaşımda Tarkan'ın bağışta bulunduğu duyuruldu.



