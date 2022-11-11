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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de yeni gelişme, İmamoğlu davası, FTX'in iflası, kupa eşleşmeleri...

11.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. EYT'lilerin beklediği gün ve yıl açıklaması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza, kripto para borsası FTX'in iflasını istemesi, İstanbul'da dolandırıcılara yönelik operasyon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de yeni gelişme, İmamoğlu davası, FTX'in iflası, kupa eşleşmeleri...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Bilgin ayrıca EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu aktardı.

EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Dava 14 Aralık'a ertelendi.

Yeni gelişme: Siyasi yasak... Yeni gelişme: Siyasi yasak...

KRİPTO PARA BORSASI FTX İFLASINI İSTEDİ

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Bir süredir likidite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedildi.

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

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İstanbul'da harekete geçen ekipler, dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenilen çetenin lideri Avcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
Ankaragücü - Tuzlaspor
Karagümrük - Uşak Spor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Başakşehir - Göztepe
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Konyaspor - Bodrumspor

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

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