Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de yeni gelişme, İmamoğlu davası, FTX'in iflası, kupa eşleşmeleri...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Bilgin ayrıca EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Dava 14 Aralık'a ertelendi.
Bir süredir likidite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedildi.
İstanbul'da harekete geçen ekipler, dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenilen çetenin lideri Avcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
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