Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de yeni gelişme, İmamoğlu davası, FTX'in iflası, kupa eşleşmeleri...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Bilgin ayrıca EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu aktardı.

İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Dava 14 Aralık'a ertelendi.

KRİPTO PARA BORSASI FTX İFLASINI İSTEDİ

Bir süredir likidite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

İstanbul'da harekete geçen ekipler, dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenilen çetenin lideri Avcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Karagümrük - Uşak Spor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Manisa FK

Gaziantep FK - Boluspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Konyaspor - Bodrumspor