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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gıdada indirim için tarih, rehine krizi, Suriye'deki olaylar, Semih Kaya...

12.08.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimin başlayacağı tarih, Antalya'da rehine krizi, Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması, benzin fiyatları, sağlık çalışanlarına ek ödeme, Semih Kaya'nın futbolu bırakması, İrem Derici'nin hareketi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gıdada indirim için tarih, rehine krizi, Suriye'deki olaylar, Semih Kaya...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMİN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Yükselen gıda fiyatları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir talimat vermişti. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

tarımkoo

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli olduSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

ANTALYA'DA REHİNE KRİZİ

Antalya'da bankaya gelen bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasına el koydu. Müşterilere korku dolu anlar yaşatan saldırgan herkesi bankadan çıkararak müdürü rehin aldı. Özel harekat ekiplerinin ikna çalışması sürerken olay yerine rehin alan kişinin annesi de geldi. Olay anları saniye saniye görüntülenirken saldırgan 2 saat sonra ikna edilip gözaltına alındı.

GFG

SON DAKİKA: Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdiSON DAKİKA: Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

SURİYE'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye'nin kuzeyinde yer alan bazı kentlerde dün gece eylemler yapıldı. Eylemler sırasında Türk bayrağının yakılması büyük tepki çekti. Osmanlı parkındaki ay yıldızı da tahrip eden göstericilerin bu tavrı sosyal medyada gündem oldu. Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

DIŞİLER

SON DAKİKA: Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması geldiSON DAKİKA: Suriye'de Türk bayrağını ateşe verip ay yıldızı tahrip ettiler! Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması geldi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK

SON DAKİKA | 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurduSON DAKİKA | 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

BENZİN FİYATLARINA ZAM

Benzin fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

BENZ,İN

Son dakika: Otomobil sahipleri düşmesini bekliyordu benzin fiyatlarına zam geliyor! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)Son dakika: Otomobil sahipleri düşmesini bekliyordu benzin fiyatlarına zam geliyor! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)

SEMİH KAYA FUTBOLU BIRAKTI

Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak geçen sezon Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile futbolseverlere veda etti.

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Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladıSemih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı

İREM DERİCİ'NİN HAREKETİ ŞOKE ETTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastalığı biter bitmez kendini plaja atan şarkıcı İrem Derici yine yaptığı hareketle adından söz ettirdi. Son olarak Cem Belevi tarafından aldatılan ve olay açıklamalar yapan Derici plajda ayak parmaklarının arasına kadehi koyup içki içti. Kadehi bitiren Derici daha sonra ise bardağı fırlattı.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti! Hareketi herkesi şoke ettiİrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti! Hareketi herkesi şoke etti


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete benzin indirim
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