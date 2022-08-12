Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Gıdada indirim için tarih, rehine krizi, Suriye'deki olaylar, Semih Kaya...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMİN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Yükselen gıda fiyatları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir talimat vermişti. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

ANTALYA'DA REHİNE KRİZİ

Antalya'da bankaya gelen bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasına el koydu. Müşterilere korku dolu anlar yaşatan saldırgan herkesi bankadan çıkararak müdürü rehin aldı. Özel harekat ekiplerinin ikna çalışması sürerken olay yerine rehin alan kişinin annesi de geldi. Olay anları saniye saniye görüntülenirken saldırgan 2 saat sonra ikna edilip gözaltına alındı.

SURİYE'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Suriye'nin kuzeyinde yer alan bazı kentlerde dün gece eylemler yapıldı. Eylemler sırasında Türk bayrağının yakılması büyük tepki çekti. Osmanlı parkındaki ay yıldızı da tahrip eden göstericilerin bu tavrı sosyal medyada gündem oldu. Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti' ifadelerini kullandı.

BENZİN FİYATLARINA ZAM

Benzin fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

SEMİH KAYA FUTBOLU BIRAKTI

Semih Kaya futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak geçen sezon Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile futbolseverlere veda etti.

İREM DERİCİ'NİN HAREKETİ ŞOKE ETTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastalığı biter bitmez kendini plaja atan şarkıcı İrem Derici yine yaptığı hareketle adından söz ettirdi. Son olarak Cem Belevi tarafından aldatılan ve olay açıklamalar yapan Derici plajda ayak parmaklarının arasına kadehi koyup içki içti. Kadehi bitiren Derici daha sonra ise bardağı fırlattı.



