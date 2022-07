Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'da 'tahıl koridoru' toplantısı, Datça ve Çeşme'de yangın, KYK borcu açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

DATÇA VE ÇEŞME'DE KORKUTAN YANGIN

Geçtiğimiz yazı felaketlerle geçiren Türkiye bugün yine bir orman yangınıyla panik yaşadı. Muğla'nın Datça ilçesinde ortaya çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bir otel ile evin yanmasına neden oldu. Bölge tahliye edildi, alevler hızla sahil kıyısına ilerlerken ekipler de yangın söndürme çalışmalarında seferber oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeye hareket etti. Öte yandan İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye yetkilileri, Karadeniz'de oluşturulması planlanan 'tahıl koridoru'nu görüşmek için saat 14'te bir araya geldi. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla patlak veren gıda krizine çözüm için öneriler masaya yatırıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN 'KYK BORCU' AÇIKLAMASI

Son günlerde sosyal medyada çok sayıda üniversite öğrencisi KYK borçlarının faizlerini paylaşarak yakınmıştı. KYK faizlerinin silinip silinmeyeceği merak konusu olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. "Bununla ilgili çalışmalarımız hazır" diyen Bakan Kasapoğlu, pazartesi günkü Kabine toplantısına işaret ederek "Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu ayrıca 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 'yurtta ücretsiz konaklama' imkanı sağlayacaklarını duyurdu ve ayrıntıları paylaştı.

MESUT ÖZİL'İN YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR

Yıldız oyuncu Mesut Özil'le Fenerbahçe yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kalan Özil, önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir'de forma giyecek. 33 yaşındaki oyuncunun resmi imzaları yarın atması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜ

İstanbul'da dehşet verici bir olay yaşandı. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aziz Can B., evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Aziz Can B.'nin yanında hastane tipi oksijen tüpü ve vücuduna uzanan hortumlar ve masasında dikkat çeken bir not bulundu. Aziz Can B.'nin sevgilisi Rana Gülümser K., Aziz Can B.’nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediğini bildirdi.

ABD'DE ENFLASYON ZİRVE YAPTI

ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, enflasyon haziranda yüzde 1,3 oldu, yıllık enflasyon ise yüzde 9,1'e yükseldi. Açıklanan verilerle son durumda tüketici fiyatlarında 1981 Kasım'ından bu yana en yüksek seviye görüldü.