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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'daki kuvvetli yağış, Meral Akşener, Bakan Soylu, KYK borçları, Henry Onyekuru, Arda Kural'ın son hali...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'daki kuvvetli yağış, Meral Akşener, Bakan Soylu, KYK borçları, Henry Onyekuru, Arda Kural'ın son hali...

10.07.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'daki kuvvetli yağış, Meral Akşener'le ilgili 6'lı masa iddiası, KYK borçları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi" açıklaması, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun, Adana Demirspor ile anlaşması, Arda Kural'ın son hali, Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketi ile ilgili açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'daki kuvvetli yağış, Meral Akşener, Bakan Soylu, KYK borçları, Henry Onyekuru, Arda Kural'ın son hali...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DAKİ KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarı sonrasında kuvvetli yağış hayatı felç etti. Esenyurt'ta 2020 yılında su baskını yaşanan Pınar Mahallesi Bölgesi’nde yeniden bir baskın yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada bilançoyu duyurdu ve saat 22.00'ye kadar yapılan şiddetli yağış uyarısının devam ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afetzedelere para yardımı yapılacağını açıkladı.

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SON DAKİKA | Esenyurt'taki selde yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı: Her şey 3 dakika içinde yaşandıSON DAKİKA | Esenyurt'taki selde yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı: Her şey 3 dakika içinde yaşandı

MERAL AKŞENER VE 6'LI MASA İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağı iddiası gündem yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yaptığı açıklamada "Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var." diye konuştu. İddia sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP'li Karakaya'nın sözlerine yanıt verdi. Usta, "Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Meral Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Gündem yaratan iddia sonrası İYİ Parti'den jet yanıtSon dakika | Meral Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Gündem yaratan iddia sonrası İYİ Parti'den jet yanıt

KYK BORÇLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğrenim görürken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenci kredisi alan öğrenciler bugün sosyal medyada çok konuşulacak bir konuyu dile getirdi. Binlerce öğrenci KYK borcu olduğu öne sürülen görselleri paylaşarak tepki gösterdi. Devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı, paylaşılan fotoğraflara da yansıdı.

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KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...

BAKAN SOYLU'NUN "700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da katılığı bir programda "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu. Açıklamasının devamında Soylu, "Dünyayı ilk kez böyle yakalıyoruz. İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldiBakan Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi

HENRY ONYEKURU, ADANA DEMİRSPOR İLE ANLAŞTI

Galatasaray'da oynadığı üç dönemde de gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzaladı. Dün, Türkiye'ye gelen futbolcu bugün Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı.

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Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile anlaştı!Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile anlaştı!

ARDA KURAL'IN SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu Arda Kural, Kurban Bayramı için yaptığı paylaşımda, değişimiyle kendine hayran bıraktı. Arda Kural'a gelen "Benjamin Button gibisin" yorumu dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan ve gençlik imajına geri dönen Arda Kural, kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

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Arda Kural'ın son hali şaşkına çevirdi! Arda Kural'ın son hali şaşkına çevirdi! "Benjamin Button gibisin"

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'SEL' VE 'TATİL' PAYLAŞIMI

İstanbul'da yaşanan sel felaketi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Tatilde olduğu iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan İmamoğlu "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır." dedi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı: Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren...Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı: Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren...


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KYK İstanbul Meral Akşener Süleyman Soylu Arda Kural Henry Onyekuru kyk borcu
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