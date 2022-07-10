Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstanbul'daki kuvvetli yağış, Meral Akşener, Bakan Soylu, KYK borçları, Henry Onyekuru, Arda Kural'ın son hali...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTANBUL'DAKİ KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarı sonrasında kuvvetli yağış hayatı felç etti. Esenyurt'ta 2020 yılında su baskını yaşanan Pınar Mahallesi Bölgesi’nde yeniden bir baskın yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada bilançoyu duyurdu ve saat 22.00'ye kadar yapılan şiddetli yağış uyarısının devam ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afetzedelere para yardımı yapılacağını açıkladı.

MERAL AKŞENER VE 6'LI MASA İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağı iddiası gündem yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yaptığı açıklamada "Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var." diye konuştu. İddia sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP'li Karakaya'nın sözlerine yanıt verdi. Usta, "Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

KYK BORÇLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğrenim görürken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenci kredisi alan öğrenciler bugün sosyal medyada çok konuşulacak bir konuyu dile getirdi. Binlerce öğrenci KYK borcu olduğu öne sürülen görselleri paylaşarak tepki gösterdi. Devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı, paylaşılan fotoğraflara da yansıdı.

BAKAN SOYLU'NUN "700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da katılığı bir programda "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu. Açıklamasının devamında Soylu, "Dünyayı ilk kez böyle yakalıyoruz. İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

HENRY ONYEKURU, ADANA DEMİRSPOR İLE ANLAŞTI

Galatasaray'da oynadığı üç dönemde de gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzaladı. Dün, Türkiye'ye gelen futbolcu bugün Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı.

ARDA KURAL'IN SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu Arda Kural, Kurban Bayramı için yaptığı paylaşımda, değişimiyle kendine hayran bıraktı. Arda Kural'a gelen "Benjamin Button gibisin" yorumu dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan ve gençlik imajına geri dönen Arda Kural, kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'SEL' VE 'TATİL' PAYLAŞIMI

İstanbul'da yaşanan sel felaketi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Tatilde olduğu iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan İmamoğlu "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır." dedi.



