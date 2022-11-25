Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler, Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri, KYK borçlarına yapılandırma, 'deve gribi' alarmı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



İSTİKLAL CADDESİ'NDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sonrasında İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayımlanan "Genel Emir"e göre işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına izin verilmeyecek.

KONYA'DA KÖPEĞE EZİYET GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Konya'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklere eziyet iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenciyi ilgilendiren yüksek öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının bugün itibarıyla e-Devlet'te başladığını duyurdu.

'DEVE GRİBİ' ALARMI

2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da son 10 yılda onlarca insan, Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. İnsandan insana yayılan virüsün, Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor. Develerin hastalığın doğal kaynağı olduğu düşünülürken, turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

FATİH TERİM'İN ANNESİ NURİYE TERİM HAYATINI KAYBETTİ

Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir rahatsız olan ve evde bakım hizmeti alan 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi.