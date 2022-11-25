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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler, Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri, KYK borçlarına yapılandırma, 'deve gribi' alarmı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler, Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri, KYK borçlarına yapılandırma, 'deve gribi' alarmı...

25.11.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Hain terör saldırısının gerçekleştiği Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler, Konya'da köpeğe eziyet görüntüleriyle ilgili yeni gelişme, KYK borçlarına yapılandırma, dünyada 'deve gribi' alarmı, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler, Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri, KYK borçlarına yapılandırma, 'deve gribi' alarmı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER

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İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sonrasında İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayımlanan "Genel Emir"e göre işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına izin verilmeyecek.

Vali Yerlikaya 'Genel Emir' yayınladı! İşte İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler Vali Yerlikaya 'Genel Emir' yayınladı! İşte İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler

KONYA'DA KÖPEĞE EZİYET GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

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Konya'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklere eziyet iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Son dakika: Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu! İki şüpheli tutuklandı Son dakika: Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu! İki şüpheli tutuklandı

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenciyi ilgilendiren yüksek öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının bugün itibarıyla e-Devlet'te başladığını duyurdu.

KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

'DEVE GRİBİ' ALARMI

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da son 10 yılda onlarca insan, Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. İnsandan insana yayılan virüsün, Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor. Develerin hastalığın doğal kaynağı olduğu düşünülürken, turistlere memeli hayvanlara dokunulmaması çağrısı yapıldı.

Koronavirüsten daha ölümcül! 'Deve gribi' alarmı: Dünya Kupası'ndan yayılabilir Koronavirüsten daha ölümcül! 'Deve gribi' alarmı: Dünya Kupası'ndan yayılabilir

FATİH TERİM'İN ANNESİ NURİYE TERİM HAYATINI KAYBETTİ

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Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir rahatsız olan ve evde bakım hizmeti alan 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi.

Fatih Terim'in acı günü! Fatih Terim'in acı günü!

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