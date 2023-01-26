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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İYİ Parti'de istifa, Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı, İstanbul'da taksilerde yeni dönem...

26.01.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın istifası, Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, İstanbul'da taksilerde yeni dönem, yerli ve milli otomobil Togg'un Almanya'da trafikte görüntülenmesi, PFDK kararları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İYİ Parti'de istifa, Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı, İstanbul'da taksilerde yeni dönem...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' İSTİFASI

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı, 6'lı Masa'nın toplantısı olduğu dakikalarda genel merkezi terk etti. Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil." ifadelerini kullanmıştı.

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’ Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN HDP KARARI

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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin talebini reddederken, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine ve 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararı verdi.

AYM'den HDP'nin talebiyle ilgili flaş karar AYM'den HDP'nin talebiyle ilgili flaş karar

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2023 yılı ekonomi haritasının netleşeceği toplantıda enflasyona ilişkin tahminler belli oldu. Buna göre enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği belirtildi. Kavcıoğlu seçim sürecine giren Türkiye için, "Seçim sürecinde fiyatlara çok olumsuz yansıyacak bir durum öngörmüyoruz." açıklamasında bulundu.

2023 için enflasyon tahmini belli oldu! 2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

İSTANBUL'DA TAKSİLERDE YENİ DÖNEM

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İBB'nin “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi” UKOME’de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerve gibi ifadeler yer alacak. Uygulama ile taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da taksilerde yeni dönem UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da taksilerde yeni dönem

TOGG, ALMANYA'DA TRAFİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

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Elektrikli otomobil piyasasının heyecan yaratan yeni oyuncusu Togg'un önümüzdeki ay ön siparişe açılması heyecanla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un SUV modeli, Almanya'nın Frankfurt şehrinde trafikte seyir halindeyken görüntülendi.

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi… Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan disiplin sevkleri sonrasında yaptığı toplantının ardından birçok kulüp başkanı ve oyuncuya adeta ceza yağdırdı.

Yapılan toplantı sonrası alınan kararlara göre; Beşiktaşlı Valentin Rosier ve Antalyasporlu Luiz Adriano'ya 2'şer men cezası verilirken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası; Fenerbahçe ve kulüp başkan vekili Erol Bilecik'e toplam 200 bin TL para cezası; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve toplam 320 bin TL ceza verdi.

Herkes bu kararları konuşuyor! Dursun Özbek'e 50 gün men... Herkes bu kararları konuşuyor! Dursun Özbek'e 50 gün men...

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