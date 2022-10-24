Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kabine toplantısı, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Bakan Bozdağ'dan 'anayasa' açıklaması, ehliyet yenileme ücreti...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN TTB TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösteren Erdoğan, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adının Türk’le başlayan kurumun başında olmasının milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Hem bu kişiyle hem de bu kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır. " ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE YENİ DÖNEM

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Özellikle eski Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilmesi Sunak'ın önünü açtı. Öte yandan Sunak'ın en yakın rakibi olan Penny Mordaunt da milletvekillerinden yeterli desteği toplayamayınca adaylıktan çekildi. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu. Hint asıllı olmasıyla ülke tarihine geçen Sunak'ın serveti de dudak uçuklattı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Başörtüsünün yasal güvence altına alınmasıyla ilgili başlayan tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa'da değişiklik çağrısında bulunarak "Arkadaşlarıma talimat veriyorum" demiş, Adalet Bakanlığı çalışmalara başlamıştı. Cumartesi günü ise Erdoğan "Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" diyerek referandum çağrısında bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görüşmeler sonrası tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Ehliyet yenileme için 1 Ocak 2016’da başlayan süreç, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştı. Ancak geçtiğimiz gün alınan kararla bu süre iki yıl daha ertelendi. Ehliyet yenileme içinse yeni ücretler de belli oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, eski tip ehliyet değiştirme ücretleri, ehliyetleri değiştirmek için verilen süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edecek. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.

ESKİ ÜNLÜ MANKEN ÖTANAZİ YAPTIRDI İDDİASI

90'lı yıların popüler mankenlerinden Sinem Üretmen, 51 yaşında hayatını kaybetti. İddiaya göre; kanser tedavisi göre Sinem Üretmen, hastalığı vücudunun her tarafına metastaz yapınca ötenazi yaptırdı. Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Deniz Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

GALATASARAY'DA AYRILIK İDDİASI

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı birçok yıldız isimle adından söz ettirmeyi başaran Galatasaray'da bazı isimler forma şansı bulmakta zorlanırken, bu isimlerden biri de Benfica'dan kadroya katılan Haris Seferovic olmuştu. Yaşanan bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülen yıldız ismin devre arasında Galatasaray'a veda edeceği iddia edildi. Hatayspor'un eski teknik direktörlerinden Bayram Toysal, "Seferovic'in büyük rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Devre arasında ayrılacağını düşünüyorum. Okan Buruk'un işi çok kolay değil. Yunus, Kerem gibi oyuncuların performansı da ortada. Bireysel olarak katkı verebilirler ama takım halinde iş başkadır. Asist katkıları yok. Bu da forvet hattını etkiliyor. Skor üretmekte zorlanıyorlar. Kolektif oyun olmazsa Okan Buruk da tartışılmaya devam edecektir" diye konuştu.