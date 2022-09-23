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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan 'benimle misiniz?' çıkışı, Erdoğan'ın yanıtı, İYİ Partililerin tepkisi, Federer'in vedası...

23.09.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması, İYİ Partililerin dikkat çeken paylaşımları, EYT ve asgari ücrette son durum, tenisin efsanesi Federer'in vedası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan 'benimle misiniz?' çıkışı, Erdoğan'ın yanıtı, İYİ Partililerin tepkisi, Federer'in vedası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?' ÇIKIŞI

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak peş peşe paylaşımlar geldi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldiSON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

ERDOĞAN'DAN 'KILIÇDAROĞLU' AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek çağrısı ile ilgili olarak "O bizim derdimiz değil. Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olduğu Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili olarak da "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isim vardı. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik" dedi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi! 'Onların derdi bizi niye gersin?'SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi! 'Onların derdi bizi niye gersin?'

İYİ PARTİLİLERDEN 'ADAYIM AKŞENER' PAYLAŞIMLARI

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan çıkışı sonrası İYİ Partili isimlerden ise peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası İYİ Partililerinden dikkat çeken paylaşımlar: 'Adayım Meral Akşener'Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası İYİ Partililerinden dikkat çeken paylaşımlar: 'Adayım Meral Akşener'

EYT VE ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SON AÇIKLAMALAR

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; asgari ücret hesaplanırken enflasyonun göz önüne alınacağını belirtti. Bilgin ayrıca EYT konusuna da değinerek çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu! Birinci ağızdan kritik asgari ücret sözleri! Kimileri 7.000 TL kimileri 7.500...SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu! Birinci ağızdan kritik asgari ücret sözleri! Kimileri 7.000 TL kimileri 7.500...

'EKSELANSLARI'NA VEDA

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Tenis'in efsanesi Roger Federer kariyerine noktayı koyuyor. 41 yaşına birçok başarı sığdıran ve tenis sporunun öncüsü olan Federer, Laver Kupası'nda son maçına çıkarak emekli olacak.

Roger Federer veda ediyor! 41 yaşındaki 'Ekselansları' kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası'nda son maçına çıkıyorRoger Federer veda ediyor! 41 yaşındaki 'Ekselansları' kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası'nda son maçına çıkıyor


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asgari ücret Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan EYT
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