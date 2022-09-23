Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan 'benimle misiniz?' çıkışı, Erdoğan'ın yanıtı, İYİ Partililerin tepkisi, Federer'in vedası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?' ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak peş peşe paylaşımlar geldi.

ERDOĞAN'DAN 'KILIÇDAROĞLU' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek çağrısı ile ilgili olarak "O bizim derdimiz değil. Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olduğu Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili olarak da "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isim vardı. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik" dedi.

İYİ PARTİLİLERDEN 'ADAYIM AKŞENER' PAYLAŞIMLARI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan çıkışı sonrası İYİ Partili isimlerden ise peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." paylaşımında bulundu.

EYT VE ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SON AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; asgari ücret hesaplanırken enflasyonun göz önüne alınacağını belirtti. Bilgin ayrıca EYT konusuna da değinerek çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

'EKSELANSLARI'NA VEDA

Tenis'in efsanesi Roger Federer kariyerine noktayı koyuyor. 41 yaşına birçok başarı sığdıran ve tenis sporunun öncüsü olan Federer, Laver Kupası'nda son maçına çıkarak emekli olacak.



