Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Konut kampanyasında tarih, Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması, tartışmalı hakem kararıyla ilgili gelişme...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

YENİ KONUT KAMPANYASINDA TARİH VERİLDİ

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasında tarih belli oldu. Hazine Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelinirken detayların Çarşamba günü açıklanacağı duyuruldu. Kampanyada kamu bankalarının devreye girerek vatandaşlara düşük faizli konut kredisi imkanı sunması ve 15 yıllık vade planlaması öngörülüyor.

AK PARTİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. Değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil." ifadelerini kullandı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN 'SİNAN ATEŞ' AÇIKLAMASI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül bir açıklama paylaştı. MHP ve Ülkü Ocakları'nın başsağlığı dilememesi nedeniyle suçlandığını söyleyen Akgül, “'Biz katilin kim olduğunu biliyoruz' diyecek kadar alçalanlar pişman olacaklarını bilmiyor" dedi. Akgül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili yorum yapmamasıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanırken "Tarih onu daima haklı çıkarmıştır" dedi.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL" diye konuştu.

SİVASSPOR MAÇ TEKRARI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Sivasspor ile Galatasaray arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Sivasspor'un 50. dakikada bulduğu golü 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal etmişti. Sivasspor, bu iptalin kural hatası olduğunu belirterek maç tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

UKRAYNA'DAN FÜZE SALDIRISI

Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'nın, Donetsk bölgesindeki Makiyivka yakınlarında Rus askerlerinin bulunduğu bölgeyi 6 HIMARS füzesiyle vurduğu ve 2 füzenin düşürüldüğü ifade edildi.

OKULDA VAHŞET

Elazığ'da bir okulda 17 yaşındaki iki öğrenci okulun bahçesinde tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada öğrencilerden biri arkadaşını karnından ve kalbinden bıçakladı. Öğrenciye ilk olarak okul yönetimi ve öğretmenler müdahale ederken bıçaklanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.