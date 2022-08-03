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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KPSS soruları, temmuz enflasyonu, OPEC'ten üretim kararı...

03.08.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. KPSS sorularıyla ilgili son gelişmeler, TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonu verileri, OPEC toplantısından çıkan üretim kararı, İbo Show iddiası, Ronaldo'dan maçta ilginç hareket...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KPSS soruları, temmuz enflasyonu, OPEC'ten üretim kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KPSS SORULARI İNCELEME ALTINDA

Geçtiğimiz pazar düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların daha önceden bir yayınevinin deneme kitapçığında birebir aynı çıkmasının ardından bugün kritik gelişmeler yaşandı. Dün ÖSYM'den yapılan "İddialar asılsızdır" açıklamasının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Erdoğan'ın talimatı üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK) harekete geçerek inceleme başlattı. DDK Başkanı Yunus Arıncı konuyla ilgili açıklamasında "Problemli bir durum var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde DDK, KPSS için suç duyurusunda bulundu.

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SON DAKİKA | KPSS iptal edilecek mi? Türkiye o soruları konuşuyor! Devlet Denetleme Kurulu'ndan açıklama geldiSON DAKİKA | KPSS iptal edilecek mi? Türkiye o soruları konuşuyor! Devlet Denetleme Kurulu'ndan açıklama geldi

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'a çıkarak 1998 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. TÜFE ise aylık bazda yüzde 2,37 artış gösterdi. Öte yandan çekirdek enflasyonda yüzde 57.3'ten yüzde 61.7'ye bir yükseliş gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Ekonominin en kritik verisi olan enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 80'e dayandıSON DAKİKA: Ekonominin en kritik verisi olan enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 80'e dayandı

OPEC+'TAN ÜRETİM KARARI

OPEC+ toplantısından akaryakıt piyasalarının beklediği karar geldi. Petrol piyasası için kritik öneme sahip toplantıda alınan karara göre OPEC eylül üretim hedefini 100.000 varil/gün artırma konusunda anlaştı. Karar petrol fiyatlarına da hızla yansıdı. Brent petrol, karar sonrası yüzde 1 artışla 102 dolara ulaştı.

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Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyordu! Petrol piyasası için kritik toplantı sona erdi… OPEC’ten üretimi artırma kararıSon dakika: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyordu! Petrol piyasası için kritik toplantı sona erdi… OPEC’ten üretimi artırma kararı

'İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI' İDDİASI

Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez programının son bulduğu iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıses İbo Show adlı programını yıllar sonra ekranlara taşımıştı. Ancak ünlü sanatçının eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan' ve 'büyücü' sözleriyle hakaret etmesi dolayısıyla Star TV yönetiminin İbo Show ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Tatlıses'in ise yeni bir kanal arayışında olduğu belirtildi.

"İbo Show yayından kaldırıldı" iddiası! Nedeni şoke etti

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RONALDO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano maçındaki sıra dışı hareketiyle dikkatleri üstüne topladı. İlk 11'de başladığı maçta oyundan alınan Ronaldo, öfkelenip doğruca soyunma odasına gitti ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden stadyumu terk etti. Ronaldo'nun hareketini "Kabul edilemez" olarak değerlendiren teknik direktör Erik ten Hag'ın açıklaması ise sert oldu.

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Cristiano Ronaldo istediğini aldı! Stadyumu terk edip kendini takımdan kovdurdu...Cristiano Ronaldo istediğini aldı! Stadyumu terk edip kendini takımdan kovdurdu...


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon KPSS İbo Show tüik
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