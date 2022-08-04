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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KPSS, YAŞ kararları, Çin'in Tayvan ablukası...

04.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. KPSS'nin iptali, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları, Pelosi'nin ziyaretiyle krizin başladığı Tayvan'da Çin ablukası, küçük Asiye'den şok görüntüler, Galatasaray'da bomba Mertens transferi iddiası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KPSS, YAŞ kararları, Çin'in Tayvan ablukası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KPSS İPTAL EDİLDİ

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen KPSS sınavıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sınavdaki soruların daha önce Yediiklim Yayınevi tarafından yayımlandığı iddialarının ardından görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'daki oturumların iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'taki oturumların ise ertelendiğini duyurdu.

AA-20220804-28569540-28569523-OSYM_BASKANI_ERSOY_31_TEMMUZDA_YAPILAN_KPSS_OTURUMLARININ_IPTAL_EDILDIGINI_ACIKLADI

SON DAKİKA: Ve KPSS sınavı iptal edildi! Türkiye'nin gündemindeydi, yeni ÖSYM başkanı duyurduSON DAKİKA: Ve KPSS sınavı iptal edildi! Türkiye'nin gündemindeydi, yeni ÖSYM başkanı duyurdu

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI: 32 YIL SONRA BİR İLK

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.25'te toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda alınan kararları açıkladı. Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla bir yıl daha uzatıldı. Böylelikle Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

AA-20220804-28568898-28568895-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_BASKANLIGINDAKI_YUKSEK_ASKERI_SURA_TOPLANTISI_BASLADI

Son dakika: 32 yıl sonra bir ilk! YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldıSon dakika: 32 yıl sonra bir ilk! YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı

ÇİN, TAYVAN'I ABLUKA ALTINA ALDI

Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gerçekleştirdiği ziyaretle yeni bir savaşın patlak verme olasılığından büyük tedirginlik duyarken Çin'den korkutan hamleler geldi. Pelosi bölgeden ayrılsa da Tayvan'da gerilim devam ediyor. Çin hükümeti, Tayvan çevresinde bu sabah 07.00'da büyük abluka başlattı. Televizyonlar canlı yayına geçerken, Çin ordusu füzeleri peş peşe ateşledi. Pekin devlet medyası tarafından paylaşılan tatbikat haritasında, Tayvan Adası'nın baştan aşağı kuşatıldığı görüldü.

SON DAKİKA | Çin dediğini yaptı! Büyük Tayvan ablukası başladı, füzeler peş peşe ateşlendiSON DAKİKA | Çin dediğini yaptı! Büyük Tayvan ablukası başladı, füzeler peş peşe ateşlendi

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KÜÇÜK ASİYE'DEN ŞOK GÖRÜNTÜLER

Küçük Asiye, geçtiğimiz aylarda pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla gündeme gelmiş, görüntüleri Türkiye'yi kahretmişti. Asiye'den yeni gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde Asiye'ye annesi tarafından tasma takıldığı, elleri ve kolları bağlanarak psikolojik şiddet gördüğü yer aldı.

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Son dakika | Asiye bebeğe annesi tasma takıp ellerini bağlamış! Pitbull saldırısına uğradığı anlar Türkiye'yi kahretmiştiSon dakika | Asiye bebeğe annesi tasma takıp ellerini bağlamış! Pitbull saldırısına uğradığı anlar Türkiye'yi kahretmişti

DÜNYA YILDIZI GALATASARAY'A

Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Napolili gazateci Jolanda De Rienzoi, Napoli ile yollarını ayıran ve serbest konumda bulunan Dries Mertens'in Galatasaray ile anlaşma sağladığını dillendirdi. De Rienzoi'nin iddiasına göre iş yalnızca imzaya kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan KPSS galatasaray
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