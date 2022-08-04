Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KPSS, YAŞ kararları, Çin'in Tayvan ablukası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KPSS İPTAL EDİLDİ

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen KPSS sınavıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sınavdaki soruların daha önce Yediiklim Yayınevi tarafından yayımlandığı iddialarının ardından görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'daki oturumların iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'taki oturumların ise ertelendiğini duyurdu.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI: 32 YIL SONRA BİR İLK

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.25'te toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda alınan kararları açıkladı. Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla bir yıl daha uzatıldı. Böylelikle Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

ÇİN, TAYVAN'I ABLUKA ALTINA ALDI

Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gerçekleştirdiği ziyaretle yeni bir savaşın patlak verme olasılığından büyük tedirginlik duyarken Çin'den korkutan hamleler geldi. Pelosi bölgeden ayrılsa da Tayvan'da gerilim devam ediyor. Çin hükümeti, Tayvan çevresinde bu sabah 07.00'da büyük abluka başlattı. Televizyonlar canlı yayına geçerken, Çin ordusu füzeleri peş peşe ateşledi. Pekin devlet medyası tarafından paylaşılan tatbikat haritasında, Tayvan Adası'nın baştan aşağı kuşatıldığı görüldü.

KÜÇÜK ASİYE'DEN ŞOK GÖRÜNTÜLER

Küçük Asiye, geçtiğimiz aylarda pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla gündeme gelmiş, görüntüleri Türkiye'yi kahretmişti. Asiye'den yeni gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde Asiye'ye annesi tarafından tasma takıldığı, elleri ve kolları bağlanarak psikolojik şiddet gördüğü yer aldı.

DÜNYA YILDIZI GALATASARAY'A

Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Napolili gazateci Jolanda De Rienzoi, Napoli ile yollarını ayıran ve serbest konumda bulunan Dries Mertens'in Galatasaray ile anlaşma sağladığını dillendirdi. De Rienzoi'nin iddiasına göre iş yalnızca imzaya kaldı.



