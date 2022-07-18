Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KYK faiz borcu, YKS sonuçları, benzine indirim...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KYK BORÇLARINDA KARAR

Milyonlarca öğrencinin gözü bugünkü Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı KYK faizi borcunun silinmesiyle ilgili açıklamaya çevrildi. Çok sayıda öğrencinin sosyal medyada KYK borçları paylaşmasının ardından konu siyasetin gündemine de taşınarak tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü toplantının ardından "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdı" diyerek KYK borçlarına ilişkin kararı duyurdu. Erdoğan ayrıca "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca gencin beklediği haber geldi. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2022 sınavının sonuçları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklandı. Aygün, bir sonraki aşama olan tercihlerin 27 Temmuz - 5 Ağustos aralığında yapılacağını aktardı.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Akaryakıt fiyatlarında olumlu bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz dönemde üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. 19 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Şu anda İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan satılan benzin 96 kuruşluk indirimin ardından 22 lira 70 kuruşa gerileyecek. Motorinde fiyat değişikliği ise beklenmiyor.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesai saatleriyle ilgili milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Pek çok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğüne değinen Bakan Bilgin, önümüzdeki süreçte mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak "Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

HAKAN URAL'I KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR!

Gerek siyaset gerek magazin konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, televizyon ekranlarının ünlü ismi Hakan Ural'ın kırgınlığını sık sık dile getirdiği Selçuk Ural'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Hakan Ural'ın annesiyle ilgili "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diye konuşan Selçuk Ural, "Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı" sözleriyle de dikkat topladı.

USTAOSMANOĞLU'NDAN 'CÜBBELİ AHMET'E: "ERKEKSEN ŞEYHLİĞİNİ İLAN ET"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yakın zamandaki ölümünün yankıları, şeyhi olduğu İsmailağa Cemaati'nde sürüyor. 'Cübbeli Ahmet' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili Saadeddin Ustaosmanoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Katıldığı bir YouTube kanalında Ünlü'ye seslenen Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım" ifadelerini kullandı. Ünlü ise Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında 20-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Fenerbahçe - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibinin rakibi belli oldu. Kura çekimi İsviçre'de saat 13.00'te gerçekleştirildi. Buna göre, sarı-lacivertli takım Dinamo Kiev'i elerse 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Avusturya takımı Sturm Graz olacak.



