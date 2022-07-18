HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KYK faiz borcu, YKS sonuçları, benzine indirim...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KYK faiz borcu, YKS sonuçları, benzine indirim...

18.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faizlerinin borçlarıyla ilgili merakla beklenen açıklama, YKS 2022 sonuçları, benzin indirimi, Bakan Bilgin'den 'mesai saatleri' mesajı, Hakan Ural hakkındaki dikkat çeken sözler, İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' çıkışı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? KYK faiz borcu, YKS sonuçları, benzine indirim...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KYK BORÇLARINDA KARAR

Milyonlarca öğrencinin gözü bugünkü Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı KYK faizi borcunun silinmesiyle ilgili açıklamaya çevrildi. Çok sayıda öğrencinin sosyal medyada KYK borçları paylaşmasının ardından konu siyasetin gündemine de taşınarak tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü toplantının ardından "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdı" diyerek KYK borçlarına ilişkin kararı duyurdu. Erdoğan ayrıca "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu! KYK borçlarının faizleri silindiSON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu! KYK borçlarının faizleri silindi

thumbs_b_c_40210ca5890b8cdb72b8889669d960ff

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca gencin beklediği haber geldi. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2022 sınavının sonuçları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklandı. Aygün, bir sonraki aşama olan tercihlerin 27 Temmuz - 5 Ağustos aralığında yapılacağını aktardı.

zxv

Son dakika: 2022 YKS sonuçları açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... (YKS sonuçları sorgulama)Son dakika: 2022 YKS sonuçları açıklandı! Üniversite hayali kuran milyonları ilgilendiriyor... (YKS sonuçları sorgulama)

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Akaryakıt fiyatlarında olumlu bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz dönemde üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. 19 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Şu anda İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan satılan benzin 96 kuruşluk indirimin ardından 22 lira 70 kuruşa gerileyecek. Motorinde fiyat değişikliği ise beklenmiyor.

thumbs_b_c_fd7e4a2da45c4911244f403aed884499

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYORSON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesai saatleriyle ilgili milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Pek çok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğüne değinen Bakan Bilgin, önümüzdeki süreçte mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak "Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma gibi durumlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_8bafcc017957c95da982857f7505f897

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Bilgin'den dikkat çeken sözler: '8 saatin aşağıya çekilmesi...'Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Bilgin'den dikkat çeken sözler: '8 saatin aşağıya çekilmesi...'

HAKAN URAL'I KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR!

Gerek siyaset gerek magazin konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, televizyon ekranlarının ünlü ismi Hakan Ural'ın kırgınlığını sık sık dile getirdiği Selçuk Ural'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Hakan Ural'ın annesiyle ilgili "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diye konuşan Selçuk Ural, "Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı" sözleriyle de dikkat topladı.

asdfsadf

Seksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünüSeksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünü

USTAOSMANOĞLU'NDAN 'CÜBBELİ AHMET'E: "ERKEKSEN ŞEYHLİĞİNİ İLAN ET"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yakın zamandaki ölümünün yankıları, şeyhi olduğu İsmailağa Cemaati'nde sürüyor. 'Cübbeli Ahmet' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili Saadeddin Ustaosmanoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Katıldığı bir YouTube kanalında Ünlü'ye seslenen Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım" ifadelerini kullandı. Ünlü ise Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

thumbs_b_c_2bfa682c4b5081d7e7d973fe9fa63b70

İsmailağa'da ‘şeyhlik’ kavgası! Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'İsmailağa'da ‘şeyhlik’ kavgası! Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında 20-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Fenerbahçe - Dinamo Kiev eşleşmesinin galibinin rakibi belli oldu. Kura çekimi İsviçre'de saat 13.00'te gerçekleştirildi. Buna göre, sarı-lacivertli takım Dinamo Kiev'i elerse 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Avusturya takımı Sturm Graz olacak.

asdfasd

SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Dinamo Kiev'den sonraki rakip Sturm Graz oldu! 'Lokum gibi kura...'SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Dinamo Kiev'den sonraki rakip Sturm Graz oldu! 'Lokum gibi kura...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobille motosiklet çarpıştı, sahibi bakın kim çıktıOtomobille motosiklet çarpıştı, sahibi bakın kim çıktı
Şinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermişŞinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermiş
Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...
Anahtar Kelimeler:
benzin indirim kyk borcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.