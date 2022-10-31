Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maden faciasında kritik gelişme, Rusya'dan tahıl anlaşması mesajı, Instagram'da 'hesap askıya alındı' sorunu

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep ettiğini belirtti. Ünal paylaşımında, "Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim." ifadelerine yer verdi. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin atandı.

MADEN FACİASINDA 5 TUTUKLAMA

Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi kahreden maden kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlandı. Son dakika gelişmesine göre 2 maden mühendisi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı, iş güvenliği şube müdür vekili ve emniyet mühendisi tutuklandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 3 kişinin daha serbest bırakılmasıyla serbest bırakılan kişi sayısı 9'a yükseldi.

RUSYA'DAN 'TAHIL ANLAŞMASI' MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova yönetimi geçtiğimiz günlerde tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Bu kararla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi" derken süreçle ilgili Türkiye ve BM ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'RANDEVU' KARARI

Yıl sonuna yaklaşırken nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış yaşandı. Bununla beraber Nüfus Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli uyarı geldi. Yeni uygulamaya göre, randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevu iki hafta sonra verilecek.

KIRAÇ, PROFESÖR DEMİRTAŞ'A VERYANSIN ETTİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Profesör Özgür Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi. Kıraç, ise Demirtaş'a veryansında bulunarak "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" dedi.

INSTAGRAM'DA 'HESAPLAR ASKIYA ALINDI' SORUNU

Popüler sosyal medya platformu Instagram, çok sayıda hesabı askıya aldı. Sosyal medya kullanıcılarının şikayetlerine göre, platform hesap askıya alındı hatası vermeye başladı. Instagram'da hesabı olanlar Ekşi Sözlük ve Twitter'dan isyan etti. Instagram'dan sorunla ilgili yapılan ilk açıklamada "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişirken sorun yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi.