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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maden faciasında kritik gelişme, Rusya'dan tahıl anlaşması mesajı, Instagram'da 'hesap askıya alındı' sorunu

31.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Mahir Ünal'ın grup başkanvekilliğinden istifası, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yeni gelişme, Rusya'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama, Nüfus Genel Müdürlüğünden 'randevu' kararı, Kıraç'tan profesör Özgür Demirtaş'a sitem, Instagram'da hesap sorunu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maden faciasında kritik gelişme, Rusya'dan tahıl anlaşması mesajı, Instagram'da 'hesap askıya alındı' sorunu

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep ettiğini belirtti. Ünal paylaşımında, "Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim." ifadelerine yer verdi. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin atandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

MADEN FACİASINDA 5 TUTUKLAMA

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Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi kahreden maden kazasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri tamamlandı. Son dakika gelişmesine göre 2 maden mühendisi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı, iş güvenliği şube müdür vekili ve emniyet mühendisi tutuklandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan 3 kişinin daha serbest bırakılmasıyla serbest bırakılan kişi sayısı 9'a yükseldi.

Maden faciasında kritik gelişme! 2 mühendis... Maden faciasında kritik gelişme! 2 mühendis...

RUSYA'DAN 'TAHIL ANLAŞMASI' MESAJI

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova yönetimi geçtiğimiz günlerde tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Bu kararla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi" derken süreçle ilgili Türkiye ve BM ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil' Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'RANDEVU' KARARI

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Yıl sonuna yaklaşırken nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış yaşandı. Bununla beraber Nüfus Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli uyarı geldi. Yeni uygulamaya göre, randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevu iki hafta sonra verilecek.

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

KIRAÇ, PROFESÖR DEMİRTAŞ'A VERYANSIN ETTİ

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Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Profesör Özgür Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi. Kıraç, ise Demirtaş'a veryansında bulunarak "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" dedi.

Kıraç'tan Özgür Demirtaş'a veryansın! Engellediğini görünce... Kıraç'tan Özgür Demirtaş'a veryansın! Engellediğini görünce...

INSTAGRAM'DA 'HESAPLAR ASKIYA ALINDI' SORUNU

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Popüler sosyal medya platformu Instagram, çok sayıda hesabı askıya aldı. Sosyal medya kullanıcılarının şikayetlerine göre, platform hesap askıya alındı hatası vermeye başladı. Instagram'da hesabı olanlar Ekşi Sözlük ve Twitter'dan isyan etti. Instagram'dan sorunla ilgili yapılan ilk açıklamada "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişirken sorun yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi.

"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin "Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin

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maden faciası

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