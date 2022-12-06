Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mecliste yumruklu kavga, Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı, zincir marketler hakkında karar...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MECLİSTE YUMRUKLU KAVGA

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken bugün yeniden gerginlik yaşandı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine AK Partili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. Diğer vekiller güçlükle kavgayı ayırırken, başına darbe aldığı belirtilen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Örs'ün yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, kalp pili detayı endişe yarattı.

ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI

Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" dedi. "Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını" vurgulayan Erdoğan, dün açıklanan enflasyon verilerine değinerek "İyileşme şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.

KÜLLİYE'DE SON EYT TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

REKABET KURUMUNDAN ZİNCİR MARKETLER HAKKINDA KARAR

Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 firma, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapmak üzere Rekabet Kurulunun karşısına çıktı. 5 büyük zincir market A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve ŞOK için soruşturma kapsamında herhangi bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığının değerlendirildiği bildirdi.

FAS, İSPANYA'YI ELEDİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol olmadı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da ağları sarsamadı ve penaltılara gidildi. Penaltılarda ise kazanan taraf Fas oldu.