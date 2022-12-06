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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mecliste yumruklu kavga, Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı, zincir marketler hakkında karar...

06.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. TBMM'de yaşanan gerilim sonrası İYİ Parti Milletvekili Örs'ün yoğun bakıma kaldırılması, Külliye'de son EYT toplantısı, Rekabet Kurumu'ndan zincir marketler hakkında karar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mecliste yumruklu kavga, Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı, zincir marketler hakkında karar...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MECLİSTE YUMRUKLU KAVGA

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TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken bugün yeniden gerginlik yaşandı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine AK Partili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. Diğer vekiller güçlükle kavgayı ayırırken, başına darbe aldığı belirtilen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Örs'ün yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, kalp pili detayı endişe yarattı.

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI

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Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" dedi. "Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını" vurgulayan Erdoğan, dün açıklanan enflasyon verilerine değinerek "İyileşme şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük" Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

KÜLLİYE'DE SON EYT TOPLANTISI

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Milyonlar EYT'yi bekliyordu! Külliye'de EYT zirvesi... Milyonlar EYT'yi bekliyordu! Külliye'de EYT zirvesi...

REKABET KURUMUNDAN ZİNCİR MARKETLER HAKKINDA KARAR

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Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 firma, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapmak üzere Rekabet Kurulunun karşısına çıktı. 5 büyük zincir market A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve ŞOK için soruşturma kapsamında herhangi bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığının değerlendirildiği bildirdi.

Zincir marketler için Rekabet'ten yeni karar Zincir marketler için Rekabet'ten yeni karar

FAS, İSPANYA'YI ELEDİ

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol olmadı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da ağları sarsamadı ve penaltılara gidildi. Penaltılarda ise kazanan taraf Fas oldu.

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