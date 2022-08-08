Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mehmet Ali Çelebi, KPSS'de yeni takvim, milli sporcu Kaan Şamgül'den acı haber...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MİLLETVEKİLİ ÇELEBİ'DEN İDDİALARA YANIT

Siyasetin gündeminde Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor. CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden Çelebi, geçtiğimiz günlerde "Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!" demişti. Söz konusu iddiaları yalanlayan Çelebi, bugün yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

KPSS'DE YENİ TARİH BELLİ OLDU

31 Temmuz'daki oturumlarda soruların sızdırıldığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından iptal edilen ve ertelenen KPSS'de yeni takvim belli oldu. Yeni tarihleri duyuran ÖSYM'nin açıklamasına göre 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu ise 24-25 Eylül’de yapılacak.

MİLLİ SPORCU ŞAMGÜL YAŞAMINI YİTİRDİ

Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül (22), İstanbul'da 4. Levent'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Türkiye şampiyonluğu da bulunan genç sporcunun kimliği, arkadaşlarının kayıp ihbarında bulunmak üzere emniyete gelmesiyle ortaya çıktı. Şamgül'ün kalp krizi geçirdiği anlar kameralara da yansırken polis olayı şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

PERİHAN SAVAŞ'TAN MÜLTECİ TEPKİSİ

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden, ünlü oyuncu Perihan Savaş sığınmacılarla ilgili tepkisini dile getirdi. Yer aldığı söyleşide "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor" diyen Savaş, üniversiteyi bitiren gençlerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtti ve "İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var" şeklinde konuştu.

SANCHEZ GALATASARAY TARAFTARINI ÜZDÜ

Galatasaray'da Mertens ve Torreira transfelerinin ardından taraftarın gözünü çevirdiği Alexis Sanchez'den sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir hamle geldi. Galatasaray'ın 3 milyon Euro önerdiği Alexis Fransız ekibi Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



