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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mehmet Ali Çelebi, KPSS'de yeni takvim, milli sporcu Kaan Şamgül'den acı haber...

08.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den iddialara yanıt, iptal edilen KPSS'nin yeni tarihleri, milli kayak sporcusu Kaan Şamgül'ün ölümü, oyuncu Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi, Alexis Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzen hamle...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Mehmet Ali Çelebi, KPSS'de yeni takvim, milli sporcu Kaan Şamgül'den acı haber...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MİLLETVEKİLİ ÇELEBİ'DEN İDDİALARA YANIT

Siyasetin gündeminde Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor. CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden Çelebi, geçtiğimiz günlerde "Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!" demişti. Söz konusu iddiaları yalanlayan Çelebi, bugün yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | AK Parti'ye mi katılıyor? Mehmet Ali Çelebi iddiaya yanıt verdiSON DAKİKA | AK Parti'ye mi katılıyor? Mehmet Ali Çelebi iddiaya yanıt verdi

KPSS'DE YENİ TARİH BELLİ OLDU

31 Temmuz'daki oturumlarda soruların sızdırıldığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından iptal edilen ve ertelenen KPSS'de yeni takvim belli oldu. Yeni tarihleri duyuran ÖSYM'nin açıklamasına göre 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu ise 24-25 Eylül’de yapılacak.

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Son dakika: İptal edilen KPSS'de yeni tarih belli oldu! ÖSYM duyurduSon dakika: İptal edilen KPSS'de yeni tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

MİLLİ SPORCU ŞAMGÜL YAŞAMINI YİTİRDİ

Milli kayak sporcusu Kaan Şamgül (22), İstanbul'da 4. Levent'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Türkiye şampiyonluğu da bulunan genç sporcunun kimliği, arkadaşlarının kayıp ihbarında bulunmak üzere emniyete gelmesiyle ortaya çıktı. Şamgül'ün kalp krizi geçirdiği anlar kameralara da yansırken polis olayı şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

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Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti! Arkadaşları ihbar edince ortaya çıktı…Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti! Arkadaşları ihbar edince ortaya çıktı…

PERİHAN SAVAŞ'TAN MÜLTECİ TEPKİSİ

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden, ünlü oyuncu Perihan Savaş sığınmacılarla ilgili tepkisini dile getirdi. Yer aldığı söyleşide "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor" diyen Savaş, üniversiteyi bitiren gençlerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtti ve "İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var" şeklinde konuştu.

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Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."

SANCHEZ GALATASARAY TARAFTARINI ÜZDÜ

Galatasaray'da Mertens ve Torreira transfelerinin ardından taraftarın gözünü çevirdiği Alexis Sanchez'den sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir hamle geldi. Galatasaray'ın 3 milyon Euro önerdiği Alexis Fransız ekibi Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attıSon dakika haberleri! Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı


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